Pinchan llantas a vehículos de carga y buses que no se sumaron a paro de camioneros

Durante la mañana de este martes, 3 de septiembre de 2024, la avenida carrera Séptima con calle 164 en Bogotá se vio sumida en el caos debido a un grupo de vándalos que se tomó la vía como escenario para presionar a los conductores a unirse al paro de camioneros en curso. La situación se intensificó cuando los delincuentes vandalizaron vehículos de carga y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Los ataques incluyeron la ruptura de vidrios, pinchazo de llantas y daños a la carrocería de los vehículos.

¿Quiénes fueron los involucrados en esta situación en medio del paro de camioneros?

Al menos 15 vándalos abordaron a los conductores en un acto de intimidación para obligarlos a apoyar el paro de camioneros. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, uno de los conductores detalló el momento de pánico que presenció: "Me hicieron atravesar el carro en los dos carriles y me cortaron la llanta con una navaja. Si no les hacía caso, reventaban todo lo que era los vidrios del vehículo", relató uno de los afectados.

Otro conductor describió la experiencia: "Nos tocó parar el carro porque nos iban a romper los vidrios. Nos pincharon los cauchos y tuvimos que dejar que hicieran lo que quisieran".

El caos en la zona llevó a una congestión significativa en la movilidad durante varias horas. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad logró remolcar algunos de los vehículos afectados y comenzó a habilitar el paso en la carrera Séptima con calle 164.

Publicidad

A pesar de estos esfuerzos, el último reporte de la Secretaría de Movilidad indica que el bloqueo persiste en la avenida carrera Séptima con calle 171. El tráfico continúa siendo un problema en la zona, con interrupciones en el tránsito tanto de sur a norte como de norte a sur.

La situación subraya los retos asociados con las protestas y bloqueos en la ciudad, y plantea serias preguntas sobre la seguridad de los conductores y la eficacia de las medidas de respuesta ante actos de vandalismo. Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden y garantizar la seguridad en las principales vías de la capital colombiana.