Tras la muerte de la residente Catalina Gutiérrez, más médicos denuncian maltratos

El caso de Catalina Gutiérrez Zuluaga, la joven residente de Medicina que cursaba su primer año de residencia en cirugía general en la Universidad Javeriana de Bogotá y que decidió quitarse la vida por presunto acoso y maltrato, ha generado conmoción en Colombia. Otros médicos y estudiantes han salido públicamente a denunciar prácticas enfermizas en las facultades.

Ante el suceso, la Universidad Javeriana publicó un comunicado en el que lamenta los hechos y menciona que tomará las acciones pertinentes: "durante la semana que inicia se adelantarán reuniones con profesores, espacios de diálogo, con residentes de diferentes especialidades y se acompañará dicho proceso amplio de conversación".

La Alcaldía de Bogotá se pronunció sobre muerte de Catalina Gutiérrez

Por el hecho, la Secretaría de Salud manifestó que "activaremos las mesas de trabajo con las decanaturas y las direcciones de bienestar estudiantil para revisar las acciones que deben fortalecerse con el fin de proteger la salud mental y física de las y los estudiantes".

Y es que el caso de la médica residente de la Universidad Javeriana puso sobre la mesa los malos tratos a los que estaría expuesta esta población educativa. Algunos estudiantes entrevistados por Noticias Caracol dijeron que preferían estar incapacitados que ir a trabajar.

Testimonios de maltratos: habla el doctor Carlos Jaramillo

Entre los testimonios de las personas que también se han visto afectadas se conoce el del médico Carlos Jaramillo, quien en sus redes sociales hizo un video en vivo en el que se queja de lo que vivió en su residencia como médico interno en la misma universidad.

"Esta doctora decidió terminar con su vida y a muchos se les ha pasado por la cabeza no estar ahí", aseveró Jaramillo. También aseguró que él tampoco quiso continuar haciendo su residencia en cirugía general por los mismos hechos de acoso y maltrato que recibió en la institución.

Ante el testimonio de Jaramillo, varios de sus seguidores e incluso famosos le respondieron, como Natalia Reyes: "Querido Carlos, gracias siempre por tu voz, consciencia y valentía, ojalá esta semilla poderosa que siembras amplíe la discusión a lo absurdo que resulta que los médicos, los protectores de la vida, se formen y vivan en tan malas condiciones laborales y emocionales. Es gravísimo ver cómo la salud física y mental de quienes nos cuidan está tan afectada. Si ustedes no están bien, es imposible que sus pacientes lo estén".

Otro de los testimonios fue el del doctor Bayter, que aseguró: "Mi amigo, gracias por compartir. La residencia es un aguante. Si aguantas te lo mereces, si no aguantas eres un débil que no merece ser especialista. La depresión es la regla. A mi compañera de residencia le decían que era débil porque fue diagnosticada con depresión mayor en la residencia. Casi no la gradúan".

Por otra parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), la doctora Cindy Viviana Rodríguez, también habló con Blu Radio sobre el hecho. Dijo que el caso de Catalina Gutiérrez ha sido "el Florero de Llorente" que ha motivado a otros médicos a expresar sus propias experiencias de abuso.