Tren de Aragua reclutaba niños para regalar ‘tusi’ en Bon Bon Bum y Gatorade

Las autoridades hallaron una peligrosa y adictiva mezcla que es ofrecida a jóvenes y menores de edad. Según la Policía, detrás de esta bomba química, peligrosa para quienes la consumen, está la banda criminal el Tren de Aragua. Los investigadores infiltraron la red criminal y dejaron al descubierto el infame negocio que tenía como escenarios las calles y varios bares de Bogotá.

El escuadrón del tren ingresaba a las zonas de rumba de Bogotá. Según un infiltrado del Gaula de la Policía, “una papeleta de tusi, que ellos normalmente la están vendiendo en 50.000 pesos, en una noche se puede determinar que venden 300 a 400 papeletas. Podían recaudar entre 50 a 100 millones de pesos más o menos”.

Las ventas las hacían en las rumbas electrónicas convocadas a través de redes sociales por los llamados ‘DJs del Tren de Aragua’ y que se realizaban en por lo menos ocho bares, algunos alquilados por los delincuentes en Bogotá.

Menores de edad caían en las garras del Tren de Aragua

El investigador explicó que a las reuniones llegaban decenas de menores de edad y jóvenes entre los 18 años, desconociendo muchas veces que detrás de esas fiestas estaban los asesinos del Tren de Aragua.

Las fiestas, realizadas en diferentes puntos de Bogotá, como Kennedy, Bosa y Llano Grande, podían durar hasta 2 días.

Las autoridades revelaron que en esos eventos a muchos niños y jóvenes asistentes les regalaban la droga para convertirlos en adictos y luego en expendedores.

Las fiestas también eran aprovechadas para las reuniones de los jefes del Tren de Aragua, “para coordinar, de pronto, el tema de la distribución de los dineros y distribución de personal”.

Utilizan otras fachadas para reunirse

La Policía logró establecer que los líderes del grupo criminal también se reunía en establecimientos donde sus fachadas tenían letreros de club, sindicatos o cooperativas.

El director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, Andrés Nieto, informó que las autoridades no pueden ingresar a estos lugares debido a que “la Constitución dice que la reunión sindical no se puede intervenir por parte de las autoridades y, a pesar de ser un bar, salen abogados con carpetas enteras diciendo que el registro es de un sindicato, que están todos en una reunión, que todos están registrados y que ahí no hay ni expendio de licor ni mucho menos música o una especie de rumba. Sin embargo, se ha encontrado en esos espacios, cuando ya se logra ingresar por otros mecanismos como el Ministerio del Trabajo, que hay desde venta de droga pasando por explotación sexual y comercial”.

¿Qué traían las drogas del Tren de Aragua?

La doctora Diana Pava, magíster en toxicología, explicó que el tusi expendido por el Tren de Aragua “puede contener diferentes adulterantes y diluyentes, entre ellos encontramos la ketamina, que es un anestésico que se usa en medicina humana y veterinaria, pero también benzodiacepinas y colorantes”.

Una de las maneras más fáciles de compartir este tipo de drogas era por medio de dulces y bebidas como el Bon Bon Bum y el Gatorade.

