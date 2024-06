Vigilante que ayudó a concejal Triana cree que alguien disparó desde una ventana

Las autoridades de Bogotá investigan el incidente en el que el concejal Julián Triana fue golpeado y le intentaron robar su carro en la madrugada del pasado domingo, 23 de junio de 2024, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. Aun no se tienen pistas de los delincuentes involucrados.

El concejal Triana llegó frente a un hotel en el barrio Modelia y a las 4:00 a.m. fue interceptado de manera directa por unos delincuentes que se movilizaban en un vehículo desde la avenida Ciudad de Cali hacia el sector en donde ocurrieron los hechos.

Las primeras hipótesis indican que, al parecer, los delincuentes lo venían siguiendo.

El mismo concejal de Bogotá Julián Triana denunció llorando la golpiza que recibió y el intento de robo de su carro a través de un video en la red social TikTok.

“Sentí el susto más grande que he sentido toda mi vida. Me robaron todo y se iban a robar el carro”, manifestó el concejal Triana.

Los hechos ocurrieron en el barrio Modelia, frente a un hotel, donde una banda de delincuentes abordó al concejal a las 4:00 a.m. del pasado domingo.

“Al final no nos robaron el carro. Al final lo que se roban fue mi celular, mi billetera. Nosotros nos detenemos un segundo, tomamos un momento para que yo verificara una dirección y cuando está pasando eso es donde yo, de un momento a otro, veo que hay hombres armados. Hay uno que me está apuntando a la cabeza en el carro, luego hay otro que me está apuntando fuera del carro en el pecho y que me decía: ‘el control, el control, el control’, después de haberme ya quitado mis cosas”, relató Triana.

El concejal Triana también contó que gracias a un vigilante de la calle en la que ocurrieron los hechos, los delincuentes tuvieron que huir después de intentar robarle su vehículo.

“Sale el celador y le tratan de disparar tres veces. Ahí es cuando se alertan los vecinos y los demás sobre lo que está pasando”, concluye Triana.

Habló el celador que le ayudó al concejal Triana para que no le robaran el carro

Noticias Caracol habló con el vigilante que impidió que los delincuentes terminaran llevándose el carro del concejal: “Yo salí, le di unos golpes a unos portones ahí y no sé si alguien por alguna ventana disparó tal vez, creo”.

Según el vigilante, aproximadamente eran seis hombres con armas de fuego y luego se dirigió donde el concejal para tratar de auxiliarlo.

“Yo estaba bien camuflado ahí. Del susto él me dijo: ‘no, no, no alcanzaron, no alcanzaron, gracias’”, contó el vigilante.

En los alrededores del sitio donde ocurrió el hecho hay varias cámaras de seguridad que están siendo analizadas por los investigadores en busca de encontrar a los responsables de este nuevo intento de hurto en Bogotá.

Los habitantes del barrio Morelia dicen que varias cuadras a la redonda, desde la avenida de la Esperanza hasta la avenida 26, y de la avenida Ciudad de Cali hasta el sector en el que ocurrieron los hechos, es bastante inseguro. Por eso están también pidiendo intervención por parte de la Policía con más presencia de uniformados.

