Padre de Sara Rodríguez, secuestrada en Bolívar, pidió su liberación: "La espera su niño"

Se conocen nuevas voces que claman por la libertad de Sara Rodríguez, la madre cabeza de hogar que fue secuestrada el pasado 3 de febrero en Cantagallo, sur de Bolívar. El padre de la víctima envió un mensaje al Gobierno Nacional para que les ayude y al Clan del Golfo para que le respeten la vida a esta mujer, a quien su hijo espera.



“Mi hija Sara es una muchacha trabajadora, ella no se mete con nadie, es una muchacha que tiene un niño, en la casa tiene su mamá, tiene sus hermanas, sus familiares, tiene su papá, que soy yo. En la casa la estamos esperando”, expresó Norberto Rodríguez, padre de la mujer secuestrada.

Norberto pide desde su amor de padre que no los dejen solos: “Quiero pedirle de corazón al alto comisionado para la Paz y a todos los organismos de derechos humanos internacionales que me ayuden para liberar a mi hija”.

Entretanto, el pequeño hijo de Sara Rodríguez se encuentra bajo custodia de las autoridades, quienes buscan proteger su seguridad y bienestar. El niño apareció en un video pidiendo que dejen en libertad a su mamá.

“Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, ¿me la pueden devolver con vida? No tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”, solloza el menor de edad.



“Hemos activado una ruta de protección a ese menor. Ha entrado a un proceso de restablecimiento de derechos, es decir, que las autoridades lo estamos acompañando para evitar que la situación sea mucho más complicada de lo que ya es”, informó Javier Doria, secretario de Gobierno de Bolívar.

Desde la mesa humanitaria del Magdalena Medio, que tiene un acuerdo de siete puntos para proteger la vida en la región, se suman a este llamado.

Se espera que en las próximas horas se conforme la misión humanitaria que buscará la libertad de Sara en las montañas del sur de Bolívar.