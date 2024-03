Por primera vez en La Guajira, una sentencia judicial fue leída en wayunaiki: “Es algo histórico”

En La Guajira, una jueza leyó una condena en wayunaiki. Este hecho se convirtió en un hito para la historia de la región Caribe, pues es la primera vez que se lee una decisión judicial en otro idioma diferente al español.



Nayke Pimienta Reverol es la jueza primera penal del circuito de Riohacha. Pertenece a la etnia wayú, es de la casta jayariyú y ahora hace historia en Colombia.

"No solo dicté la parte resolutiva en wayunaiki, sino que me tomé el trabajo de oficiar al Departamento de Idiomas de la Universidad de La Guajira y a la Oficina de Asuntos Indígenas para que me prestaran su colaboración y poder escribirla (la sentencia) en wayunaiki", aseguró Nayke Pimienta.

Fue así como, en medio de una audiencia, la jueza leyó el fallo en wayunaiki sobre una condena de 60 meses de prisión a un hombre de la etnia wayú por el delito de contrabando de combustible.

"Sé que es algo histórico, sé que es la primera vez, fueron muchas noches de reflexión, como lo indiqué, que tuve y que quise entregar a la comunidad y dejar un legado para que mi comunidad, aparte de todo, se sienta bien representada en una mujer juez que hace parte de su misma etnia", apuntó la jueza.

Es poco el flujo de personal wayú en la rama judicial en La Guajira. Incluso, en medio de las audiencias y en ciertas ocasiones, el Centro de Lenguas de la Universidad de La Guajira apoya las traducciones.

"Para diferentes escenarios educativos, sociales, culturales, legales, está constantemente esa necesidad de la traducción del español a wayunaiki o incluso del inglés al wayunaiki", explicó Johennys Brito, directora del Centro de Lenguas de la Universidad de La Guajira.

La lectura de la sentencia en wayunaiki demostró que se necesita inclusión en el manejo del idioma de los wayú.