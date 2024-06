Afectaciones aéreas en Avianca: pasajeros denuncian falta de medidas ante retrasos

Desde el 28 de junio, los pasajeros que vuelan con Avianca han experimentado complicaciones significativas en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, debido a las condiciones climáticas adversas, según afirma la aeronáutica civil, lo que ha resultado en retrasos extendidos y ajustes operativos. Sin embargo, las quejas de los viajeros van más allá de los simples contratiempos meteorológicos, pues afirman que hay vuelos sobrevendidos y los cambios en las horas de salida son extendidas.

José Puerta, uno de los afectados, habló con Noticias Caracol y mencionó que la aerolínea le dijo "pasan dos cosas, la primera es que no pueden hacer nada, no me pueden reubicar, y yo pagué y ahora el problema es mío; segundo, Avianca no deja a nadie con un poder de decisión, es decir, cancélenlo".

Las denuncias contra Avianca no cesan

En una entrevista exclusiva con Noticias Caracol Ahora, Paula Cristina Pachón Sánchez detalló su frustrante experiencia durante un vuelo de Medellín a Bogotá, inicialmente programado para las 7:55 p.m.

Publicidad

Según Paula, llegó al aeropuerto con dos horas de anticipación, solo para descubrir que su vuelo había sido pospuesto hasta las 2:35 a.m. del día siguiente, sin un aviso anticipado claro por parte de Avianca.

"Cuando llegué al aeropuerto, vi que estaba extremadamente lleno, lo cual era comprensible dado que era un período de alta demanda. Sin embargo, mientras otros vuelos de diferentes aerolíneas estaban siendo embarcados, nuestro vuelo de Avianca seguía sin ser anunciado", compartió Paula en su testimonio. "Cuando finalmente me acerqué a la puerta de embarque para obtener información, me dijeron que el vuelo había sido retrasado debido a problemas externos", añadió.

Publicidad

La situación se complicó aún más cuando Paula y otros pasajeros afectados buscaron una solución por parte de la aerolínea. Según ella, Avianca se negó a proporcionar asistencia con gastos adicionales como alimentos, alojamiento o transporte, argumentando que estos eran problemas externos fuera de su control y responsabilidad.

Por otra parte, el pasado viernes, 28 de junio, pasajeros de la aerolínea Jetsmart se tomaron la pista aérea (plataforma de la terminal 2), debido a la cancelación de su vuelo Bogotá - Cartagena programado a las 7 p.m. del día de ayer y solo pudieron salir hasta hoy a las 5 a.m.

¿Qué menciona el comunicado?

El comunicado oficial de Avianca, emitido el 29 de junio, mencionó la baja visibilidad en el aeropuerto como la razón principal detrás de los retrasos y cancelaciones, prometiendo reubicaciones en vuelos del mismo día y opciones de cambio de itinerario sin costo adicional para vuelos dentro de Colombia. Sin embargo, Paula insistió en que el día anterior, el 28 de junio, Avianca no había proporcionado ninguna comunicación clara ni ofrecido soluciones adecuadas a los pasajeros afectados.

"No nos ofrecieron la posibilidad de cambiar nuestros boletos sin penalización ni nos compensaron de ninguna manera por los inconvenientes", declaró Paula, reflejando la frustración generalizada entre los pasajeros afectados por la gestión de la crisis por parte de Avianca.

Publicidad

Finalmente, Paula logró llegar a Bogotá alrededor de la medianoche, horas después de la hora programada originalmente para su vuelo. "Es decepcionante y frustrante que una aerolínea no pueda manejar mejor situaciones como estas, especialmente cuando se trata de comunicación y atención al cliente", concluyó.

¿Qué dice la Aeronáutica Civil?

El incidente resalta la importancia de una gestión proactiva y transparente por parte de las aerolíneas en situaciones de crisis, asegurando que los pasajeros reciban la información adecuada y las medidas de compensación necesarias cuando se enfrentan a retrasos significativos y cancelaciones de vuelos.

Publicidad

Por su parte, la Aeronáutica Civil menciona que está atenta ante estas demoras y retrasos, por lo que piden hablar con las autoridades.