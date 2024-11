Alcalde de Soacha habla de las inundaciones: "Sistema de alcantarillado es anacrónico"

A causa de los aguaceros recientes, este sábado 23 de noviembre persisten las inundaciones en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, que se han visto agravadas por el obsoleto sistema de alcantarillado. Según las autoridades, esta tubería lleva más de 36 años en funcionamiento y los fuertes aguaceros que se presentan diariamente sobre el país han provocado que las aguas residuales se desborden.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, comentó en Noticias Caracol en vivo que en 2024 se han invertido cerca de 20 mil millones de pesos para intentar mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado. A pesar de estos recursos, las calles siguen inundándose con aguas residuales y de lluvia.

Los puntos que tienen más afectacción en el municipio

:

Estación Terreros: El viernes 22 de noviembre también se vio afectada debido a manifestaciones que se trasladaron a todas las estaciones de Soacha, involucrando las estaciones de San Mateo, León XIII, Bosa y La Despensa.

Alcalde de Soacha afirma que se ha hecho poco mantenimiento a alcantarillado

Julián Sánchez Perico, alcalde del municipio de Soacha, explicó por qué el sistema de alcantarillado se encuentra colapsado. Según él, los principales factores son la falta de mantenimiento del alcantarillado y la ausencia de este mismo en algunos sectores del municipio, que no cuentan con un sistema propio para una calidad de vida adecuada.

"El alcantarillado de la ciudad de Soacha es un sistema precario, anacrónico, que desafortunadamente, a medida que han pasado los años, el poco mantenimiento que se ha hecho en estos espacios no ha tenido una garantía de mantenimiento en el proceso", manifestó.

Además, mencionó la falta de un esquema administrativo efectivo para garantizar que no se presenten este tipo de emergencias. Sánchez comentó que se ha estado trabajando en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca y el acueducto de Bogotá para encontrar una solución a esta emergencia, que se ha venido empeorando debido a las fuertes lluvias que azotan el país.

Una de las partes más afectadas es el sector de Terreros, donde recientemente se realizó una limpieza de las alcantarillas y se encontraron basuras que, claramente, afectan el sistema de alcantarillado, llegando a encontrar colchones y hasta incluso camas. Sánchez Perico hizo un llamado a la comunidad para evitar arrojar basura a las calles. También comentó que, a pesar de las inversiones públicas y los contratos establecidos, no ha sido suficiente para cubrir todas las afectaciones del sistema en el municipio y las fuertes lluvias han aumentado considerablemente el flujo de agua, lo que no ha permitido realizar las limpiezas adecuadas.

"Al día de hoy teníamos planeado poder intervenir, claramente esperando que la lluvia nos lo permitan y de paso, de la mano con la Alcaldía de Soacha, hemos trabajado en el mantenimiento de canales, que no se les había hecho escenarios propios para que el agua corra de la mejor manera", mencionó.

Por último, habló de la falta de conciencia por parte de las empresas plastiqueras que han arrojado residuos a las calles, afectando claramente el sistema y ocasionando la obstrucción del flujo del alcantarillado.

Faltan obras en la autopista Sur, dicen habitantes de Soacha

Noticias Caracol dialogó con Julián Ortiz, un líder y habitante del sector gravemente afectado por la situación, quien señaló que las principales causas de las emergencias son la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado: "No hay un mantenimiento adecuado frente a las redes del municipio", lo que provoca que las calles se llenen de aguas residuales; la "negligencia" de la empresa encargada de la recolección de residuos, que obliga a los habitantes a dejar la basura en las calles, "no ha sido capaz de hacer un cubrimiento del 100% a pesar de las denuncias constantes", y la falta de obras en la autopista Sur, una vía crucial que el 90% de las personas utiliza diariamente para dirigirse a sus trabajos, pero que no da abasto para la cantidad de personas: "La comunidad nos vemos afectados en un 100%".