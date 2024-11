¿Podría cambiar racionamiento en Bogotá tras lluvias? Esto responden el Acueducto y el alcalde Galán

Lasfuertes lluvias que en los últimos días se han presentado en Bogotá y los municipios aledaños han generado que los embalses que abastecen de agua a la capital colombiana aumenten su caudal, por lo que varios ciudadanos se han preguntado si hay posibilidad de que las medidas de racionamiento cambien próximamente.

De acuerdo con el último informe de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los embalses del Sistema Chingaza, el cual brinda el 70 % del agua que se consume en la principal urbe del país, se encuentra en un 52,86 %.

Por otro lado, el consumo del pasado miércoles 20 de noviembre fue de 15,28 metros cúbicos por segundo, cerca de la meta de la administración distrital, que es llegar a máximo 15 metros cúbicos.



¿Se podría cambiar el racionamiento en Bogotá?

El pasado miércoles, en una rueda de prensa, el alcalde Carlos Fernando Galán habló sobre la posibilidad de ajustar la medida de racionamiento en Bogotá, que actualmente funciona todos los días y dura 24 horas.

"La tendencia promedio del último mes es positiva. Si seguimos con esta tendencia un mes más, creo que podemos cambiar las medidas", aseguró el mandatario.

💧El consumo de agua en Bogotá durante el 20 de noviembre fue de 15,28 m³/s. El nivel de los embalses del Sistema Chingaza se encuentra en 52,86 %. #CierraLaLlaveYa pic.twitter.com/w0TsSphYCa — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 21, 2024

Sin embargo, la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, indicó en Noticias Caracol en vivo que, aunque el nivel de los embalses de Chuza y San Rafael, que componen el sistema Chingaza, han subido varios puntos, no se puede hablar aún de un ajuste en la restricción.

"Todavía no estamos en unos niveles que nos permitan anunciar un cambio en la medida pronto, aunque seguimos viendo una evolución positiva en las afluencias del sistema Chingaza", aseguró.

Además, recalcó que en el último ciclo de racionamiento se ha visto una disminución del ahorro de agua en los hogares.

"En particular, en el ciclo 20 ha subido el consumo y ha disminuido el ahorro. Estamos viendo día a día unas cifras más altas, ayer [el 19 de noviembre] por ejemplo fue de 16,75 metros cúbicos por segundo. Entonces puede que llueva mucho, pero no acumulamos suficiente agua para el periodo seco", afirmó la gerente.

Avendaño también dijo que la decisión de acabar con el racionamiento depende de que el nivel de los embalses se mantenga incluso en épocas del año en las que no se esperen tantas precipitaciones. Por ejemplo, entre diciembre y enero las lluvias "no van a ser tan generosas", por lo que hay que evitar que la ciudad vuelva a una situación crítica.

Cabe resaltar que las autoridades esperaban que para finales de octubre el sistema Chingaza estuviera en un 70 %, sin embargo, esto no pasó. Por el contrario, agosto fue el mes más seco en 55 años.

Embalse de Chingaza. Acueducto de Bogotá

Los ciudadanos de Bogotá más ahorradores y los que más consumen



Avendaño, por otro lado, informó que, de acuerdo con los últimos estudios de la EAAB, el estrato 6, el sector oficial y el sector especial (no residencial) son los que más han ahorrado agua, si se comparan las cifras de consumo actuales con las de antes de que empezara el racionamiento, el 11 de abril.

"Es muy importante destacar el comportamiento del sector educativo, es de los que más han aportado en el ahorro, y necesitamos el compromiso de todos los ciudadanos", dijo.

En contraste, Soacha es el lugar donde menos se ha ahorrado agua, con una reducción del 4,7 %,, seguida de los estratos 1 y 2, que redujeron su consumo en un promedio de 5,8 y 7,8, respectivamente.

La gerente, no obstante, hizo énfasis en que esto no significa que los estratos 1 y 2 no estén ahorrando, sino que la reducción es menor que las del estrato 6, la cual reporta un 8,7 % menos de consumo.

Recalcó que hay casos donde hay "muchas familias viviendo en el mismo lugar". Algunos de ellos han sido individualizados, otros aún no, pero es un factor que puede incidir.