Alcalde Federico Gutiérrez advirtió supuesto riesgo de intervención a EPM tras solicitud de Minminas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , se refirió a la reciente inspección que pidió el Ministerio de Minas y Energía a Empresas Públicas de Medellín (EPM) tras conocerse la orden de embargo a cuentas del Gobierno por deudas con esta empresa de servicios públicos.

El mandatario de la capital de Antioquia se mostró abierto y con la disposición de brindar toda la información necesaria sobre el manejo que se le ha venido dando a EPM en cuanto a recursos y operaciones; no obstante, criticó duramente al Gobierno y tildó esta solicitud de inspección como una venganza que tenía, supuestamente, el objetivo de intervenir una empresa pública.

"La fuerza como el Gobierno actúa es un mismo libreto y un mismo guion. ¿El Gobierno Nacional qué hizo con el sistema de salud? No pudo aprobar una ley en su momento pero ahogó financieramente, asfixió financieramente a las EPS tanto públicas como privadas porque desde el Gobierno no pagaban. ¿Y qué hicieron? Quebrarlas e intervenirlas, han intervenido más del 60 por ciento ya, públicas y privadas", dijo el alcalde de Medellín.

Según explicó Federico Gutiérrez, lo que ha hecho el Gobierno con las EPS, supuestamente, es el reflejo de las intenciones que tendría también con las empresas del sector de la energía, pues dijo que entre las medidas del Gobierno están algunas decisiones como "no pagar lo que deben" para "ahogarlas financiera y jurídicamente".

"¿Cuál es el mismo modelo que están aplicando con las empresas del sector energía, tantos públicas como privadas? No pagar lo que deben, teniendo además la plata, no pagar lo que es por ley para ahogarlas financieramente y jurídicamente para intervenirlas. Acá nosotros en EPM lo que hemos hecho es ser responsables, hemos puesto recursos de caja que tenemos para no agotar la empresa, para seguir prestando la prestación con calidad de los servicios públicos no solo en Antioquia sino en todos los departamentos del país donde hacemos presencia con los filiales", agregó Gutiérrez.



Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hace llamado a la movilización

Adicionalmente, Federico Gutiérrez dijo que era importante que las personas se manifestaran por esta reciente decisión, proponiendo salir a las calles a demostrar el inconformismo ciudadano. "Convoco a todas las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a nuestra empresa 100% pública. Este puede ser el comienzo del fín (sic). Colombia debe despertar. Colombia, demostremos que estamos unidos y que no vamos a dejar que nuestro país se hunda", escribió a través de sus redes sociales.

