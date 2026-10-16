Asesinan a Lucero Ramírez, lideresa social en Soacha: ofrecen $50 millones por información

Lucero Ramírez Molina, ex presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa Sandra y líder social, murió este viernes tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en la comuna 4 de Soacha, Cundinamarca. El homicidio fue confirmado por la Policía Metropolitana de Soacha, que informó que, después de conocerse el caso, fueron desplegadas capacidades de investigación e inteligencia para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y establecer quiénes estarían detrás del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La muerte de Ramírez Molina también fue confirmada por la Alcaldía de Soacha, que señaló que la mujer había ejercido como presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Sandra y era reconocida como lideresa social de la ciudad. Desde la administración municipal se ordenó adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer el asesinato y ubicar a los responsables. La Alcaldía, además, expresó solidaridad con los familiares, allegados y habitantes del sector tras conocerse el crimen.



Ofrecen recompensa de $50 millones por asesinato de Lucero Ramírez en Soacha

Como parte de las acciones para avanzar en la investigación, la Alcaldía de Soacha y la Policía anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para quienes suministren información que permita identificar y capturar a las personas responsables del homicidio. La Policía indicó que trabaja de manera conjunta con las autoridades locales y aseguró que las labores investigativas continuarán para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer la identidad de quienes participaron en el crimen.

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"En articulación con la Alcaldía Municipal, se ha dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por la información que permita dar con la captura de los responsables", señaló la institución al pronunciarse sobre el caso. Y agregaron que la Policía Nacional "desplegó de manera inmediata todas sus capacidades investigativas y de inteligencia" La Policía Metropolitana señaló, además, que el homicidio enluta a la comunidad de Cazucá.



El asesinato de la ex dirigente comunal generó un pronunciamiento de rechazo por parte de la administración de Soacha. Julián Sánchez Perico, el alcalde, aseguró que ordenó a todas las autoridades "adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con los responsables (...) Con profundo dolor, expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y la comunidad que hoy lamenta la pérdida de una lideresa social de nuestra ciudad. Este crimen no puede quedar en la impunidad".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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