Así fueron las últimas horas de Luisa y Sergio, jóvenes que murieron en atentado de La Plata, Huila

Era una tarde tranquila en el municipio de La Plata, Huila . Luisa Fernanda Trujillo Peña estaba cumpliendo 20 años, y había decidido pasear por el municipio junto con su familia, cuando fue sorprendida por el fuerte estruendo de una explosión que acabó con su vida y la de su hermano, Sergio, de 17 años.

El atentado ocurrió hacia las 6:30 de la tarde del jueves santo, cerca a la estación de Policía de La Plata. Un hombre dejó una moto bomba en el lugar y minutos antes de la explosión huyó, dejando también al menos 33 personas heridas, quienes fueron trasladadas por transeúntes y miembros de la comunidad a centros asistenciales cercanos.

Las autoridadesya tienen identificado al presunto responsable del atentado, captado en cámaras de seguridad. Se trata de un hombre que porta una chaqueta negra y se moviliza en la motocicleta que habría explotado. Se ofrece una recompensa de 300 millones de pesos para quien dé información sobre su paradero. Por otro lado, el Ministerio de Defensa atribuye este hecho a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

Así fueron las últimas horas de Luisa y Sergio en La Plata

Jesús David Peña, primo hermano de Luisa y Sergio Trujillo, relató cómo fueron las últimas palabras que cruzó con sus familiares , y cómo se enteró de la tragedia que hoy enluta a Colombia. Él trabaja como vigilante en el hospital San Antonio de Padua en La Plata, y se vio con su familia horas antes del atentado. Nunca pensó que esos minutos eran los últimos con sus primos.

“El último abrazo que le di que me lo pidió incluso, me dijo que que si no la iba a felicitar por su cumpleaños. La abracé, le dije que la quería mucho, abracé a mi hermano, abracé a mi mamá sin saber que iba a ser el último abrazo", dijo para Noticias Caracol.

Luisa y Sergio, junto con la mamá de Jesús y otros de sus allegados, fueron a misa. Cuando salieron de la iglesia, entraron a una heladería para comprarle un postre a la joven cumpleañera y celebrar. Cuando iban por la calle fue que recibieron el impacto. Su primo se enteró por la llamada angustiante de su familiar.

"Yo trabajo en el hospital como guarda y a las 6:20 recibí una llamada de mi mamá con una voz devastadora, diciéndome que la auxiliara, que la ayudara porque mis hermanos estaban mal, que estaban tirados, que estaban llenos de sangre, que ella estaba muy herida, que por favor la ayudara", relató.

Ellos son los dos hermanos que fallecieron a causa de la explosión - Tomado de redes sociales / Montaje Noticias Caracol

El miedo y el desespero, como lo cuenta Jesús, mantuvieron viva a su mamá. "Tuvo múltiples heridas, a ella la mantuvo viva la angustia de ver a mis dos hermanos ahí", aseguró el joven.

El atentado dejó a nueve de sus familiares gravemente heridos. Hoy su drama es sepultar a sus primos en esta semana santa y esperar la pronta mejoría de sus otros familiares que resultaron heridos, mientras espera que las autoridades hagan justicia. "En la ciudad de Neiva uno de ellos está en la UCI pediátrica. La mamá de él está en Neiva también esperando una cirugía de la vista porque le cayó una esquirla en el ojo. Hay una tía que está acá a la espera de una remisión a Neiva, porque el brazo izquierdo se le destrozó", detalló Jesús.



Habla mujer herida en el atentado de La Plata

Otra de las personas que resultaron heridas y que fue trasladada al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva, habló con el noticiero sobre cómo fueron los momentos angustiantes cuando se dio cuenta que la moto bomba había explotado cerca a una heladería, donde se encontraban niños, adultos mayores y comerciantes.

"Inicialmente pensamos que había sido un transformador de energía, hasta que pudimos visualizar que muchas motos que se encontraban fuera de una heladería. Estaban incendiadas. Lastimosamente mi mamá, mi abuelo, mi abuela y yo sufrimos fuertes lesiones al recibir el impacto de la bomba que estalló. Mi mami cayendo al suelo, mi abuelo recibiendo una esquirla a la altura del abdomen y yo con heridas múltiples por todo el cuerpo", relató.

Hombre responsable de moto bomba. Noticias Caracol / Mindefensa

Por otro lado, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien lideró un consejo de seguridad en La Plata junto con Fuerzas Militares y autoridades locales,hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita dar con el paradero del responsable de la detonación del artefacto explosivo. "Se ofrecen hasta $300 millones de recompensa. ¡No descansaremos hasta ver tras las rejas a quienes asesinan al pueblo colombiano!", afirmó.

