Reconstrucción del ataque en La Plata, Huila: video del momento exacto es clave en la investigación

El reloj se acercaba a las siete de la noche y la rutina en La Plata, Huila , apenas comenzaba a recogerse, cuando la explosión de una moto bomba irrumpió la tranquilidad del municipio en pleno jueves santo, dejando 24 personas heridas y dos víctimas fatales: Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, hermanos de 19 y 17 años de edad.

Nadie notó la motocicleta parqueada cerca de la estación de Policía, frente a un hotel. Unos segundos después, la explosión cortó la tranquilidad de la noche. Una cámara de seguridad captó el momento. En las imágenes se ve un destello, una onda expansiva y luego, el caos trasla explosión . Los jóvenes murieron en el lugar, mientras que entre las personas heridas hay niños, adultos mayores, comerciantes y peatones que pasaban frente al comando policial.

En lugar de ambulancias, fueron motocicletas, camionetas particulares y manos vecinas las que improvisaron rescates rumbo al hospital. La motocicleta, ahora reducida a escombros, había sido cargada con explosivos... El objetivo de los criminales era claro: la estación policial. Al parecer, el ataque fue perpetrado por hombres de alias Iván Mordisco de las disidencias de las Farc.

"Unidades de investigación criminal e inteligencia de la Policía trabajan para ubicar a los responsables de exacto violento que afecta la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. La Policía Nacional rechaza con teniente este tipo de acciones criminales que ponen en riesgo la vida de las personas", indicó el teniente coronel Carlos Sierra Salgado, comandante (e) del Departamento de Policía del Huila.

Mientras investigadores de la Dijín y Unidades Antiexplosivos inspeccionan la zona buscando cámaras y rastros de los responsables, desde Bogotá se anunció un consejo de seguridad en el Huila con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , y la cúpula militar. Las Fuerzas Armadas prevén posibles retaliaciones.

"Mientras los colombianos van a orar, las disidencias de las extintas Farc optan por matar. Comparto un video del resumen del Consejo Extraordinario de Seguridad que hicimos debido a los recientes atentados terroristas. Una información puede salvar vidas, incluso la suya", escribió Sánchez, quien ya llegó a Huila para liderar el consejo de seguridad.

Ellos son los dos hermanos que fallecieron a causa de la explosión - Tomado de redes sociales / Montaje Noticias Caracol

Se pronuncia el gobernador del Huila



El gobernador del departamento del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, acaba de pronunciarse frente a este atentado terrorista. Según el mandatario, la tragedia pudo ser mayor al haber ocurrido en uno de los puntos de mayor afluencia de personas en el municipio de La Plata.

El gobernador alertó sobre el aumento en la presencia de los grupos armados en el departamento y como su cercanía con el Cauca y el Caquetá ha hecho de este un corredor de las disidencias de las Farc. Además cuestionó fuertemente los ceses al fuego implementados por el Gobierno Nacional, solicitando una hoja de ruta clara en el momento de combatir estos grupos.

"Este es un crimen condenado con Derecho Internacional Humanitario, yo no sé quién está en cese al fuego, quién no. ¿No entienden que la cordillera central, que para nosotros es el occidente el departamento, no tiene ningún cese al fuego. Los que actúan en la cordillera oriental si lo tienen (...) Necesitamos reglas claras para saber a qué atenernos", afirmó a Noticias Caracol.

