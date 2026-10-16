Así habría operado una ruta de cocaína desde Nariño hacia Estados Unidos

Un cargamento de 397 kilos de cocaína fue incautado por el Ejército Nacional en una zona rural de Ipiales, Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. Según las autoridades, la droga estaba almacenada en un inmueble que presuntamente era utilizado por integrantes de los Comandos de Frontera para mover narcóticos hacia mercados internacionales.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Llano Grande, a unos dos kilómetros de la línea fronteriza. La ubicación del lugar, entre los pasos de Llano Grande y San Antonio, habría facilitado el traslado de cargamentos por caminos rurales y pasos informales hacia territorio ecuatoriano.

Publicidad

De acuerdo con la información militar, el sitio funcionaba como un punto de acopio para almacenar y reunir la droga antes de continuar su recorrido fuera de Colombia.



¿Quiénes estarían detrás del centro de acopio en Nariño?

Las autoridades atribuyeron la administración del inmueble a presuntos integrantes de la comisión móvil Cordillera, señalada de pertenecer al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Comandos de Frontera.

Publicidad

Durante el registro de la construcción, los uniformados encontraron e incautaron 397 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que, según el reporte oficial, estaban preparados para continuar su distribución.

El Ejército señaló en su sitio oficial que el decomiso evitó la circulación de más de 379.000 dosis de esta sustancia. Además, representa un golpe a las actividades de narcotráfico que, de acuerdo con las autoridades, financian a las estructuras armadas que operan en esta región del país.

Publicidad

De Ipiales a Ecuador: la ruta de la cocaína hacia el exterior

La información de inteligencia militar apunta a que el inmueble cumplía una función intermedia dentro de una ruta que conectaba el sur de Colombia con Ecuador y, posteriormente, con destinos internacionales.

Según la reconstrucción presentada por las autoridades, la droga salía de la vereda Llano Grande por caminos terrestres y pasos informales hacia Ecuador. Desde allí, la organización presuntamente coordinaba su traslado por vía marítima hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Publicidad

En esa etapa, las estructuras dedicadas al tráfico de drogas recurrirían a embarcaciones rápidas, conocidas como Go Fast, y a semisumergibles para transportar los cargamentos por el océano Pacífico y dificultar su detección por parte de las autoridades.

Ejército mantiene operaciones contra el narcotráfico en Nariño

Tras el operativo, el Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones contra las economías ilícitas en distintas regiones del país, con especial atención a las zonas donde operan grupos armados ilegales.

Publicidad

En departamentos como Nariño, la cercanía con la frontera y la presencia de rutas de tráfico convierten el control territorial en uno de los principales desafíos para las autoridades.

La incautación en Ipiales se suma a las acciones dirigidas a afectar las finanzas de las organizaciones criminales. Sin embargo, el alcance de estos operativos también depende de la capacidad de las autoridades para mantener la vigilancia en los corredores fronterizos y evitar que vuelvan a utilizarse para el transporte de drogas.

Publicidad

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO