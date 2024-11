Así les cambiará la vida a profesora y sus dos alumnos en páramo de Pisba tras informe de Caracol

La historia de la profesora Johana Sora Sánchez y sus dos únicos alumnos, Ángel David y William Javier Fuentes Vega, en el lejano Páramo de Pisba, en el departamento de Boyacá, conmovió a miles de colombianos. Gracias a que fue contada en Noticias Caracol, hay buenas nuevas para ellos, pues la unión de diferentes entidades busca un mejor futuro para esta maestra ejemplar y sus dos dedicados estudiantes.

Ofrecen ayuda a la profe Johana y a sus dos alumnos

La historia de este trío nos lleva a la cara de una Colombia resiliente, la del amor y dedicación de Johana Sora, una joven maestra que todos los lunes se interna en la escuela El Cadillal para recibir a Ángel David y William Javier, sus dos únicos estudiantes. Para ella, los menores “son como mi principal motivación”.

Muy juiciosamente, los lunes, Johana recoge el mercado del plan de alimentación escolar en el municipio de Tasco. Emprende camino para internarse durante toda la semana, mientras dicta clases a los hermanitos Fuentes Vega que dan vida a su amada escuela.

“Ellos merecen también la oportunidad de estudiar. Muchas veces uno piensa que el docente viene a enseñarles, pero de verdad ellos enseñan más”, recalcó esta maestra.

Ángel David, uno de los alumnos de Johana, agradece profundamente el esfuerzo que hace su profesora para brindarles conocimientos: “Nosotros le damos gracias porque ella hace mucho esfuerzo de venir a hacer las clases”.

La familia boyacense le agradece a la docente por su esfuerzo diario y dedicación - Noticias Caracol

El Cadillal, la institución educativa de la vereda Santa Bárbara, está a dos horas en carro por trocha para atravesar el páramo hacia otra realidad, en la que no hay señal de celular, ni para llamadas ni para datos, y mucho menos señal de televisión.

Este panorama preocupa a la profesora Johana, pues en medio de plena era digital, es alarmante que los menores no cuenten con las herramientas necesarias para la realidad que hoy viven: “Se están enfrentando a un mundo en donde la tecnología es fundamental y ellos no conocen nada de eso, donde apenas saben prender un computador, pero no saben cómo se utiliza, cómo se maneja el internet”.

Su historia tocó el corazón de un país que hoy le cambia la vida a una profesora que, durante la semana, se aleja de su hijo de 2 años de edad para dedicar sus días a los dos estudiantes.

Daniela Assis, gestora social de Boyacá, anunció que “vamos a llevar computadores para nuestros niños y en el próximo año vamos a ir con internet satelital con nuestra Secretaría de TIC”.

Ángel David y William Javier se visten todos los días con orgullo y su ruana para proclamar el honor de ser boyacenses. En esta oportunidad, nos enseñaron el amor por lo intangible y la felicidad de la vida en lo sencillo. Ahora recibirán lo que siempre esperaron.

Gobernador de Boyacá garantiza mejoras en esta zona del departamento

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció en Noticias Caracol que al Páramo de Pisba llegarán “240 mejoramientos, empezando por esta escuela que han hecho ustedes la nota, y lo haremos este mismo año”.

Ángel, William, sus padres y la profe Johana llegarán este fin de semana en helicóptero a Tunja para cumplir parte del sueño del menor de estos hermanitos, quien quiere ser piloto. Además, van a acompañar el encendido de la Navidad en el Puente de Boyacá.

Mientras muchos corazones se unen para darle a estos niños y a su familia lo que desconocen del mundo, ellos siguen en el Páramo de Pisba, sin saber lo que pasa, esperando el gran día de volar sin preocupaciones.

¡Buena noticia para Ángel David!

Y las buenas noticias siguen llegando para esta familia, en especial para Ángel David. Para que este pequeño de 10 años pueda seguir sonriendo y termine de manera exitosa su tratamiento de paladar hendido y labio fisurado, la Fundación Operación Sonrisa Colombia se une a esta misión. Están en contacto para iniciar el proceso que dé continuidad al manejo integral y multidisciplinario de Ángel. Es decir, no solo quirúrgico, sino también con fonoaudiología, psicología, odontología y trabajo social.

