Atentado con explosivos a puente de Santander de Quilichao, Cauca, deja aisladas a 200 familias

Un atentado con explosivos afectó un puente en el municipio de Santander de Quilichao, en Cauca. El hecho fue denunciado por la comunidad y el Ejército Nacional confirmó el hecho en sus redes sociales. El ataque se le atribuye a una estructura de las disidencias de las Farc, que habría utilizado artefactos explosivos para afectar a la estructura. Videos grabados por la comunidad muestran que el paso quedó limitado exclusivamente para motocicletas y peatones después de instalar un residuo de estructura para conectar.

El hecho ocurrió específicamente en el puente La Teta. La acción terrorista se le atribuye preliminarmente a la estructura Jaime Martínez. La Tercera División del Ejército Nacional señaló que este acto terrorista dejó incomunicadas a más de 200 familias que transitan por esta región norte del departamento.

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