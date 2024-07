Bloqueo de camioneros en Nariño “va a repercutir en un desabastecimiento” de alimentos

Aunque todavía no se conocen cifras concretas de las pérdidas que deja el bloqueo de camioneros en Nariño, para los diferentes sectores de la producción hay muchos perjuicios causados.

Viajeros varados y alzas en alimentos por bloqueo de camioneros en Nariño: "Fregados"

En materia agropecuaria, Nariño produce 400.000 litros diarios de leche, tiene 160.000 personas que dependen de este producto y cuenta con 300 empresas ubicadas en su territorio.

En cuanto a la papa, son 570.000 toneladas al año que se producen y eso significa el 22% de la producción nacional. Nariño abastece a todo el suroccidente de Colombia.

Se han cuantificado ya algunos perjuicios. Por ejemplo, los fletes para los transportadores ya han tenido una alza del 120% por cuenta del bloqueo de camioneros.

Hay una escasez en general de productos agropecuarios en el suroccidente del 25%, pero, en casos como el de la papa, es ya del 75%.

Y alzas en papa de hasta del 50%; en lechuga, de hasta el 150%; en zanahoria, del 100%, y en arveja verde, de hasta 25%.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, se quejó sobre esta situación generada por el bloqueo de los camioneros.

“Por donde se le mire, eso no tiene ningún sentido. Bienvenido el diálogo, pero también hay que hacer labores de judicialización, porque en este país se convirtió en paisaje que la gente se va a hacer bloqueos a las carreteras y después los daños que le generan a los productores de comida o a los consumidores pues nadie los termina pagando”, afirmó.

Nariño también es muy representativo para el resto del país en materia de ganado. Allí se produce medio millón de cabezas de res, hay también una producción de 100 toneladas semanales de carne de cerdo y operan allí mil estanques de producción piscícola.

Afectación en sector avícola por bloqueo de camioneros

En materia de café, por ejemplo, son 420.000 toneladas al año las que se producen en este departamento y también en la parte avícola son 80 millones de huevos al mes y 5.700 toneladas de carne de pollo al mes, que, sin embargo, no alcanzan ni siquiera para el departamento de Nariño, por lo cual el departamento debe traer varias toneladas del Valle del Cauca.

“En este momento, nos informan los productores de Nariño y de todo el país que no están pudiendo entrar con pollo y huevo a Pasto, lo que va a repercutir en un desabastecimiento en los próximos días. Hacemos un llamado a que no se permitan vías de hecho que bloqueen las vías del país. Necesitamos poder pasar alimentos, todos esos bloqueos son inflacionarios y, al final, repercuten en un perjuicio a los consumidores y a los productores de Nariño y de todo el país que no pueden vender sus productos”, manifestó el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.

El sector del transporte de carga en general, según asegura, está cansado de tanto bloqueo y de tantas pérdidas dejadas por estos eventos.

Se han registrado 296 bloqueos durante el 2024 y se han perdido 2.066 horas. Según el sector de transporte, en año y medio se han presentado 1.038 bloqueos viales que les ha dejado pérdidas por 5 billones de pesos.

Bloqueo de camioneros en Nariño: campesinos se arriesgan en trochas para sacar sus productos