Bloqueo de camioneros en Nariño: campesinos se arriesgan en trochas para sacar sus productos

Se cumplieron más de 36 horas de bloqueos por parte de camioneros en Nariño. En cinco puntos se registran cierres de vías, lo cual está afectando notablemente el sector agrícola y la distribución de combustible en la región.

>>>Nariño incomunicado: ¿cuáles son las vías bloqueadas por los camioneros?

Uno de los bloqueos está en la frontera con Ecuador a la altura del puente de Rumichaca, en la vía Pasto- Chachagüí, que es la que conduce al aeropuerto.

Otro de los puntos de taponamiento se encuentra en la vía Pasto-Mocoa, a la altura del corregimiento El Encanto. También se registran bloqueos a las salidas de Pasto e Ipiales y en la vía entre Pasto y Tumaco. Es decir, el departamento de Nariño está prácticamente paralizado.

Los transportadores exigen seguridad, inversión en infraestructura vial y rechazan el incremento en el precio del ACPM. Aunque el Gobierno asegura que no los afectará.

Los riesgos que asumen campesinos por cuenta del bloque de camioneros

Los bloqueos de Los camioneros en cinco puntos de las principales vías de Nariño mantienen paralizado al departamento. El sector agrícola ha sido uno de los más afectados. Varios de los campesinos que no tienen por dónde sacar sus productos han optado por tomar las denominadas trochas para hacerlo.

Arriesgan su vida pasando por un camino improvisado que del corregimiento de Urbina en Ipiales comunica con Tulcán en Ecuador.

“Es que últimamente no hemos podido pasar. Nosotros transportamos por aquí la papita del campo y, la verdad, nos ha perjudicado pues con esos trancones en el paro”, dijo Jhon Harold Rosero, uno de los campesinos que atraviesa la trocha.

La situación se agudiza con el paso de las horas, pues cada vez son más los que se arriesgan a pasar por estas trochas.

“Se nos daña acá en las fincas, qué vamos a hacer, y no ve que nosotros sacamos el producto. Nos perjudican a todos aquí en el campo, no ve que no podemos sacar los productos, se nos empiezan a dañar”, señaló Jhon Harold, quien enfatizó que, si no se vende la papa, “no come nadie”.

Mientras Ipiales y varios municipios de la frontera ya registran desabastecimiento de combustibles, los camioneros aseguran que no levantarán los bloqueos hasta que lleguen los ministros para atender sus peticiones.

Sube el precio de alimentos en Cauca por bloqueos de camioneros

En la plaza de mercado La Esmeralda en Popayán, la gran mayoría de productos provenientes de Nariño registra un aumento de aproximadamente del 20%. Entre ellos se encuentran la papa, cebolla, tomate y zanahoria.

