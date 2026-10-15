Alcalde de Soacha cuestiona obras en hora pico y exige cambios en la Autopista Sur

Las lluvias de los últimos días, las obras viales y el aumento del flujo vehicular tienen agobiados a los habitantes de Soacha, Cundinamarca, especialmente durante las horas de ingreso y salida de la ciudad. Ante las dificultades de movilidad, el alcalde Julián Sánchez Perico hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervenga frente a las actuaciones de la concesionaria encargada de la Autopista Sur.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cuestionó las intervenciones que, según señaló, realiza la Concesionaria Vía Sumapaz sin informar previamente a la comunidad ni a la Administración Municipal.

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El alcalde también expresó su preocupación por la ejecución de estos trabajos durante las horas pico, cuando miles de trabajadores, estudiantes y familias se desplazan entre Soacha y Bogotá.



La situación ha generado congestión vehicular, mayores tiempos de desplazamiento y dificultades para quienes necesitan llegar puntualmente a sus lugares de trabajo, centros educativos o viviendas. A esto se suman las afectaciones ocasionadas por las lluvias y las obras relacionadas con TransMilenio, que complican aún más la movilidad en este corredor.

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¿Qué le pidió el alcalde de Soacha a la ANI?

En su pronunciamiento, Julián Sánchez Perico pidió a la ANI, como entidad encargada de vigilar el contrato de concesión, tomar medidas para mejorar la coordinación de las intervenciones en la Autopista Sur y reducir las afectaciones a los usuarios.

El mandatario planteó tres solicitudes concretas:

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Que exija a la concesión informar con anticipación cada intervención. Que prohíba los trabajos en horas pico de salida y regreso de la ciudad. Que se coordine con la Alcaldía de Soacha un plan de manejo de tráfico real.

En su mensaje, el alcalde fue enfático frente a la situación y señaló: "La concesionaria no puede seguir haciendo lo que quiere. La Autopista Sur es de los ciudadanos, y a ellos se les debe respeto. Desde la Alcaldía vamos a seguir exigiendo hasta que haya orden en este corredor".

La concesionaria @ViaSumapaz viene realizando intervenciones en la Autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico, justo cuando miles de trabajadores, estudiantes y familias… pic.twitter.com/Kcwl7iPRF1 — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 15, 2026

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Lluvias y obras complican la movilidad en Soacha

Las dificultades en la Autopista Sur se presentan en medio de varios factores que afectan la circulación vehicular en Soacha. Las precipitaciones de los últimos días han generado situaciones complejas en distintos puntos, mientras que las obras y el aumento de los desplazamientos incrementan la presión sobre las vías.

Por ello, la coordinación entre la concesionaria, la ANI y la Alcaldía resulta clave para organizar las intervenciones, comunicar posibles afectaciones y establecer medidas de manejo del tráfico acordes con las condiciones de la vía.

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Alcaldía de Soacha despliega maquinaria ante las afectaciones por las lluvias

Mientras solicita ajustes en la planeación de las intervenciones de la Autopista Sur, el alcalde también ha señalado las acciones que adelanta la Administración Municipal para atender los problemas ocasionados por las lluvias.

De acuerdo con la información suministrada en su red social, se están realizando trabajos en diferentes puntos del municipio y desplegando maquinaria para atender situaciones críticas y contribuir a mejorar las condiciones de las vías.

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Estas labores buscan responder a las afectaciones que han dejado las lluvias en los últimos días y facilitar el tránsito de los habitantes en los sectores intervenidos.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO