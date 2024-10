Ahora no

“Bogotá no se quedará sin agua”: Galán le pide a Petro "ser cuidadoso" y "no apelar al pánico" Carlos Fernando Galán desmintió al presidente Gustavo Petro, quien advirtió que Bogotá podría quedarse sin agua. El alcalde dijo que, así no llueva, es imposible que la capital se quede sin el líquido en marzo.