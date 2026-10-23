Dolor por asesinato de mujer embarazada: su esposo sería el responsable y un video fue clave

En un caso que tiene consternados a los bogotanos, las autoridades capturaron a un hombre señalado como el presunto feminicida de una mujer en el barrio El Tesorito, de la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 15 de marzo de 2026 en inmediaciones del Parque La Joya.

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Las pesquisas determinaron que la víctima sostenía una relación sentimental con el indiciado y contaba con tres meses de gestación al momento de su fallecimiento. La mujer fue hallada envuelta en una bolsa dentro de un carro de mercado atada de pies y manos en un sendero peatonal del sector.



La Fiscalía informó que el análisis de pruebas forenses, videos de cámaras de seguridad y registros de telefonía celular, entre otras técnicas de policía judicial, permitieron a los investigadores reunir evidencias contra Luis Fernando Vásquez Moreno como presunto responsable de causarle la muerte a su compañera sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo.



También se conoció, tras las indagaciones, que la mujer estaría siendo víctima de violencia física y psicológica. “El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio cuenta de lesiones asociadas a agresiones sistemáticas. En ese sentido, se conoció que la mujer habría sido golpeada reiteradamente con objetos contundentes y posteriormente murió por asfixia”, detalló la Fiscalía.

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La Policía informó que Luis Fernando Vásquez fue imputado por los delitos de feminicidio agravado, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las autoridades mencionaron que el capturado registra tres antecedentes por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Así cayó Luis Fernando Vásquez

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Según la Fiscalía, la verificación de los sistemas de videovigilancia y otras labores de carácter técnico pusieron al descubierto al señalado agresor y sus movimientos.

(Además: Las pistas que tiene Fiscalía sobre la muerte de Blanca Pardo para identificar al responsable)

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De hecho, los investigadores obtuvieron registros en los que se ve a Vásquez Moreno movilizar un carro de mercado hasta las inmediaciones del parque La Joya, donde fue abandonado. “Los elementos materiales probatorios reforzaron la hipótesis de la Fiscalía: este hombre habría golpeado a su pareja hasta causarle la muerte y posteriormente movilizado el cuerpo de manera subrepticia para evitar que fuera detectado por las autoridades”, informaron.

La captura de Luis Fernando Vásquez ocurrió el pasado 19 de octubre en el sector El Recuerdo, en Ciudad Bolívar. Pese a los cargos imputados y el material probatorio, el procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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