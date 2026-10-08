Las pistas que tiene Fiscalia sobre la muerte de Blanca Pardo para identificar al responsable

Más de un mes después de la muerte de Blanca Pardo, las autoridades continúan buscando elementos que permitan establecer qué ocurrió durante las horas en las que la mujer permaneció desaparecida y quiénes estuvieron involucrados en su muerte. La mujer, de 72 años y madre de seis hijos, fue encontrada el 29 de agosto en un potrero de la vereda San Bernardo, en el departamento de Nariño. Según el relato entregado por su familia, estaba sin ropa, con signos de violencia, desorientada y en malas condiciones de salud.

Blanca fue trasladada inicialmente a un centro asistencial de San Bernardo y posteriormente remitida a Pasto debido a la gravedad de su estado. Murió el 30 de agosto, después de que los médicos intentaran estabilizarla. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación por el delito de feminicidio. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso y tampoco se ha identificado públicamente a un presunto responsable.

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¿En qué va la investigación por la muerte de Blanca Pardo?

De acuerdo con información conocida sobre el proceso, la investigación se encuentra actualmente en etapa de indagación. Esto significa que la Fiscalía y la Policía Judicial están recopilando elementos para reconstruir lo ocurrido, identificar a la persona o personas que pudieron participar en los hechos y establecer las circunstancias en las que murió Blanca. Entre las diligencias realizadas se encuentran varias inspecciones en el lugar donde fue encontrada la mujer. Las autoridades también hicieron un levantamiento topográfico de la zona, con el propósito de documentar las condiciones del terreno y aportar elementos para reconstruir el recorrido y las circunstancias en las que Blanca terminó en ese punto.



Otro de los procedimientos está relacionado con la búsqueda y recuperación de información proveniente de medios tecnológicos. La Fiscalía también adelanta verificaciones sobre las personas que viven o estuvieron en la zona. Para ello se han realizado entrevistas y labores de identificación y verificación de arraigo, además de búsquedas selectivas en bases de datos. Entre las líneas de investigación también se encuentra el análisis de información de las celdas telefónicas, para determinar qué personas transitaron por ese punto en el momento de los hechos.



Uno de los puntos que todavía debe esclarecerse dentro de la investigación es si Blanca Pardo fue víctima de abuso sexual. La familia sostiene que una profesional de la salud les informó que había signos compatibles con una agresión sexual. Sin embargo, las autoridades han señalado que aún están a la espera del dictamen médico legal que permita confirmar o descartar esta hipótesis dentro de la investigación.



¿Qué pasó con Blanca Pardo el día de su desaparición?

Blanca Pardo vivía en la misma casa con su hija Marisol, que ese día salió para trabajar en un pueblo cercano por la mañana. Una vez se fue la mujer, doña Blanca se dispuso a seguir su rutina. Cerca de las 8:30 a. m. del 29 de agosto, la campesina fue vista por un vecino de la vereda. Llevaba puesta su ruana y tenía en la mano el machete, preparada para sacar leña de su potrero. A las 8:40 a. m. y hasta el mediodía, Jenny intentó marcarle por teléfono a su mamá para saber cómo estaba y devolverle la llamada. Lo hizo una y otra vez, pero no hubo respuesta.

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La alarma creció cuando Marisol volvió de trabajar y no encontró a su mamá. El miedo inicial era que su mamá hubiera sufrido una caída otra vez. Así que empezó a buscar y a preguntarle a los vecinos; la única pista que obtuvo fue la del vecino que la vio bajar al potrero. A las 7:00 p. m., la hija que vivía con doña Blanca encontró finalmente a su madre en un estado inconcebible. La mujer de la tercera edad estaba desnuda, con graves signos de violencia física, desorientada y con hipotermia. Marisol solo pudo grabar un video en el que le dio la alerta a sus hermanos. Marisol solo le decía que se irían a casa, pero Blanca repetía una y otra vez: "no quiero, no quiero, no quiero". Simultáneo a eso, buscaba ayuda para su mamá.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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