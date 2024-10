“Fueron hinchas de Santa Fe y yo soy hincha de Santa Fe”: joven atacado antes del clásico

Una brutal agresión de supuestos hinchas del fútbol se presentó el último fin de semana de octubre de 2024 en el sur de Bogotá. Un grupo de jóvenes supuestamente seguidores de Independiente Santa Fe atacó con un machete y armas traumáticas a fanáticos de Millonarios FC. Para colmo, entre los golpeados estaba Sebastián González, que le va al equipo cardenal y no pudo escapar de las garras de los vándalos.

El joven habló con Noticias Caracol en vivo sobre lo que padeció con sus amigos antes de la derrota, el pasado sábado 26 de octubre, de Santa Fe contra Millonarios, 1-0, con gol de Leonardo Castro al minuto 54.

“Llegaron con machetes y tiros”: víctima de hinchas de Santa Fe

Cámaras de seguridad captaron cuando los mal llamados hinchas del expreso rojo llegaron con machetes y, además, con armas traumáticas, que posteriormente dispararon contra el establecimiento comercial al que iban a ingresar sus víctimas.

Sebastián González narró que “íbamos a ingresar al local a compartir normal y vemos que llegan como unas 15 motos aproximadamente, y por la espalda me llega uno con un casco y me tira hacia el piso. Seguidamente, pues lo que yo viví no me di cuenta de nada, solo me di cuenta en el video que llegan con machetes y tiros. Siento yo dos tiros como al lado de la oreja y uno al lado de la pierna. Gracias a Dios no me dio ninguno”.

El joven dijo que tras el ataque “tengo abierta la cabeza y tengo un planazo acá en las costillas, tengo un morado, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores”.

Para la víctima “es irónico (el ataque) porque fueron hinchas de Santa Fe y yo soy hincha de Santa Fe. Solo por un color o por una marca, me parece un acto de intolerancia”. Señaló que nadie salió herido de gravedad.

Así mismo, a su parecer, quienes los agredieron “no son hinchas, sino que es vandalismo. Ya es una pandilla, ya es diferente al tema de los hinchas”. Por esa razón, Sebastián entablará una denuncia contra el grupo de sujetos que los atacó en la localidad Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá está analizando cada uno de los videos captados por las cámaras de seguridad para lograr identificar a estos agresores.

Hinchas de otros equipos también protagonizaron más hechos vandálicos

Una de las situaciones se presentó en la tarde del domingo 27 de octubre, cuando un joven hincha de América de Cali fue golpeado y apuñalado por un grupo de seguidores del Junior de Barranquilla.

A los violentos no les importó la presencia de las autoridades y frente a la Policía Nacional agredieron brutalmente al seguidor de los diablos rojos. Incluso, al lado de una moto oficial, continuaron atacando a su víctima.

Hasta el momento hay un hincha capturado por los desmanes en Barranquilla - Policía Nacional

Ese mismo día, pero en El Campín de Bogotá, un grupo de hinchas de Atlético Nacional tuvo un altercado y se generó una pelea al interior de una de las tribunas. En un video publicado por Caracol Deportes se ve el momento en que uno de ellos cayó desde el segundo piso del estadio.