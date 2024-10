Galán pide apoyo a Mintrabajo para frenar bares que funcionan como sindicatos fachada

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió el apoyo del Ministerio de Trabajo y del Gobierno nacional para poder controlar los supuestos sindicatos que se usan en realidad para actividades ilegales o centros nocturnos.

El mandatario capitalino hizo “un llamado nuevamente al Ministerio del Trabajo y al Gobierno nacional de que nos tienen que apoyar para que esos que es escudan en la figura de sindicatos, pero no son verdaderamente sindicatos, podamos ejercer control en esos sitios y garantizar que no ocurren cosas muchas veces ilegales que pueden tener que ver con drogas, con la presencia de menores, expendio de licor a menores, entre otras cosas”.

Los mal llamados sindicatos no se pueden volver zonas de despeje en Bogotá.



Algunas supuestas sedes sindicales se han convertido en fachadas donde operan establecimientos de comercio en los que ocurren todo tipo de actividades ilegales.



— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 26, 2024

“Esos sitios no pueden ser zonas de despeje dentro de Bogotá, y eso parte del esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo para vigilarlos y garantizar que aquellos que no son verdaderamente sindicatos o aquellos que utilizan esa figura para evadir el control que ejercemos como autoridades sean cerrados”, expresó Galán.

También les hizo un llamado a los verdaderos sindicatos del país.

“Estoy convencido, no tienen ningún interés de que nadie utilice la figura de los sindicatos, que es una figura con una protección especial, constitucional y legal en Colombia, no están de acuerdo en que utilicen esa figura algunos actores para hacer este tipo de actividades donde ocurren todo tipo de cosas infortunadamente”, dijo.

De tres sindicatos se pasó a diez en localidad Antonio Nariño

Danilson Guevara, alcalde de esa localidad en Bogotá, fue quien hizo la denuncia.

“En la localidad Antonio Nariño, al inicio del año, teníamos tres sindicatos, esta cifra ha aumentado a diez sindicatos. Son establecimientos que se dedican claramente a la venta de licor. Sin embargo, bajo la figura sindical evitan los controles de la Policía”, detalló.