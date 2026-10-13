Hombre le disparó a su amigo e intentó escapar por zona boscosa de Suba: video de la captura

Un hombre de 23 años fue capturado en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que presuntamente hiriera con un arma de fuego a un amigo durante una discusión en un establecimiento comercial. Según la información entregada por las autoridades, el presunto responsable abandonó el lugar e intentó alejarse para evitar ser detenido. Tras conocer lo ocurrido, uniformados de la Policía iniciaron la búsqueda del señalado agresor.

Durante el procedimiento, el hombre habría intentado ocultarse entre los árboles de una zona boscosa del sector, con la intención de evadir a los policías que adelantaban los controles. Sin embargo, los uniformados lograron ubicarlo e interceptarlo antes de que pudiera abandonar el área. La intervención terminó con su captura y la incautación de un revólver que llevaba consigo y que, según la información oficial, presuntamente habría sido utilizado durante el hecho ocurrido minutos antes.



Revólver con munición fue incautado durante el procedimiento

Uno de los elementos encontrados por los policías durante la captura fue un revólver con munición. El arma quedó bajo custodia de las autoridades como parte del procedimiento adelantado tras la agresión. Según el reporte oficial, tanto el hombre capturado como el arma de fuego fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del caso y determinar las posibles responsabilidades penales.

¡Le disparó a su amigo y terminó capturado!



Un hombre de 23 años fue capturado en #Suba, tras presuntamente causar lesiones con arma de fuego a un amigo y huir por una zona boscosa. La Policía lo interceptó y le incautó un revólver con munición. pic.twitter.com/Pu7uBChIcl — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 13, 2026

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El joven deberá responder, en el marco de la investigación, por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por lesiones personales. La definición de su situación jurídica dependerá de las actuaciones judiciales y de los elementos probatorios que se incorporen al proceso. El caso se conoce en medio de los resultados operativos reportados por la Policía Metropolitana de Bogotá durante lo corrido de 2026.



De acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades, con corte al 13 de octubre de este año se han registrado 26.409 capturas en flagrancia por diferentes delitos en la capital del país. En el mismo periodo, la Policía reportó la incautación de 1.189 armas de fuego que, según la entidad, eran utilizadas de manera ilegal. Estos elementos representan uno de los focos de los procedimientos de control que buscan retirar armas de circulación y reducir los riesgos asociados con su uso en hechos violentos.



Línea 123: ¿cómo reportar hechos delictivos en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reiteró el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente sobre situaciones que puedan representar un riesgo para otras personas. La entidad recordó que la Línea de Emergencias 123 está habilitada para reportar hechos que requieran la intervención de las autoridades, entre ellos agresiones, posibles delitos y situaciones en las que se observe a una persona portando o utilizando un arma de fuego.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL