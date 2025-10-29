En vivo
Con la Policía de Bogotá se puede comunicar llamando al (601) 5159111 o al 9112. Para emergencias en todo el país, también puede marcar el 123 o la línea gratuita 018000 910112.

    La víctima había salido de la cárcel el 7 de octubre -
    En estos hechos fue detenida la mujer que era cómplice del sicario, quien intentando escapar fue abatido. La capturada tiene un largo historial criminal.

