No hay agua en estos barrios de Fontibón, en Bogotá: ¿cuándo se reestablecerá el servicio?

Los habitantes de varios sectores de Fontibón amanecieron este viernes 16 de octubre con una novedad en el servicio de agua. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que fue necesaria una suspensión temporal del suministro mientras una firma urbanizadora adelanta trabajos preventivos sobre una red de acueducto ubicada en la zona. La medida afecta a tres barrios de la localidad de Fontibón, donde los usuarios permanecen a la espera del restablecimiento del servicio una vez concluyan las labores programadas.



¿Por qué no hay agua en estos sectores de Fontibón?

Según explicó la EAAB, la suspensión no obedece a una emergencia por daño o ruptura de una tubería, sino a una intervención preventiva que busca evitar afectaciones mayores en la infraestructura de distribución de agua. La entidad señaló que, durante el desarrollo de unas obras ejecutadas por un constructor del sector, fue necesario intervenir una red de acueducto para proteger el sistema y prevenir inconvenientes posteriores en la prestación del servicio.

Vecinos de Fontibón 📢

Informamos que, en el desarrollo de unas obras adelantadas por un urbanizador de sector, fue necesario intervenir de manera preventiva una red de acueducto con el fin de evitar daños mayores en la infraestructura de distribución de agua.



Por esta razón, se… pic.twitter.com/nJx4KTy4zZ — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) October 16, 2026

Barrios afectados por la suspensión del agua

La interrupción del suministro se presenta en el área comprendida entre:



Avenida carrera 114 y avenida carrera 129.

Avenida calle 22 y avenida calle 24.

Dentro de ese perímetro se encuentran los barrios:



Atahualpa.

El Refugio.

Brisas Aldea de Fontibón.

¿Cuándo volverá el agua en Fontibón?

La información entregada por la firma urbanizadora a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá indica que los trabajos están previstos para finalizar durante la noche de este viernes 16 de octubre. Una vez terminen las labores, se iniciará el restablecimiento gradual del servicio en los sectores afectados. La empresa agregó que mantiene monitoreo permanente sobre las obras para verificar que el suministro pueda normalizarse en el menor tiempo posible y sin afectar la infraestructura del sistema de acueducto.

Publicidad

Mientras avanzan los trabajos, la firma constructora dispuso un esquema de atención mediante carrotanques para abastecer a los residentes que necesiten agua. Las solicitudes pueden realizarse al número celular 318 171 8805. La prioridad en la atención será para clínicas, hospitales y centros de concentración pública que requieran el suministro durante el tiempo que permanezca suspendido el servicio.



Por ahora, las autoridades recomiendan a los habitantes de los sectores afectados hacer un uso eficiente de las reservas de agua disponibles mientras concluyen los trabajos y se completa el proceso de restablecimiento en estos barrios de Fontibón.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL