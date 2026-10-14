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Rastrearon carro robado y descubrieron que el capturado tenía 8 procesos por el mismo delito

Un vehículo robado en la localidad de Bosa fue la clave para capturar en Bogotá a un hombre de 28 años que registraba ocho procesos por hurto agravado y calificado. Así fue.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Rastrearon carro robado y descubrieron que el capturado tenía 8 procesos por el mismo delito
El capturado tenía 8 procesos por el mismo delito -
Policía Nacional

Un hombre de 28 años fue capturado en Bogotá luego de que la Policía recuperara un vehículo hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Bosa. El sospechoso, quien registraría ocho procesos por delitos relacionados con el hurto de vehículos, fue puesto a disposición de las autoridades y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de San Cristóbal, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá tras recibir información sobre la ubicación del automotor, gracias a su sistema de rastreo GPS.

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Según explicó el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, la rápida reacción de las patrullas y la activación del Plan Candado permitieron localizar el vehículo e interceptarlo.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el automotor había sido hurtado mediante atraco en Bosa. A partir de la señal emitida por el sistema de ubicación satelital, se alertó a las zonas de atención para coordinar la búsqueda y activar el Plan Candado en la ciudad.

Minutos después, el vehículo fue ubicado en vía pública en San Cristóbal. En ese momento, dos hombres descendieron del automotor y emprendieron la huida. Sin embargo, la reacción de las patrullas de vigilancia permitió detener a uno de ellos, de 28 años.

El teniente coronel Velásquez señaló que, al momento de ser requerido por los uniformados, el capturado registraba alrededor de ocho procesos por delitos de hurto agravado y calificado, relacionados con el mismo tipo de conducta delictiva.

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“Gracias a la rápida reacción, la Policía Nacional en Bogotá logra la recuperación de un vehículo el cual había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Bosa”, explicó el oficial al referirse al procedimiento. Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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Policía ha recuperado 891 vehículos en Bogotá durante 2026

Este caso se suma a los resultados operativos reportados por la Policía Metropolitana de Bogotá en materia de recuperación de automotores. Según la institución, en lo corrido de 2026 se ha logrado recuperar un total de 891 vehículos.

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La Policía Nacional indicó que continúa adelantando acciones operativas para contrarrestar el hurto de automotores y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la capital. El comandante de la Estación de Policía San Cristóbal también invitó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades.

“Invitamos a toda la ciudadanía a trabajar de la mano con la Policía Nacional en Bogotá para lograr la reducción de los delitos y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, manifestó Velásquez.

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La recuperación del vehículo fue posible gracias al sistema de rastreo satelital y a la coordinación de las unidades policiales, que permitieron ubicar el automotor en una localidad distinta a aquella donde había sido hurtado.

Las autoridades destacaron la importancia de la reacción oportuna para recuperar vehículos reportados como robados y adelantar procedimientos que permitan poner a los presuntos responsables a disposición de la justicia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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