Ruido por conciertos y bares en Bogotá: las medidas que pide el Concejo para proteger a los vecinos

En la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá se llevó a cabo un debate de control sobre la problemática del ruido y las acciones para prevenir las emisiones de sonido en la capital. La discusión comenzó con la presentación de la concejal María Victoria Vargas, quien expuso la situación que viven los habitantes en puntos junto al estadio Nemesio Camacho El Campín, Vive Claro y el parque Simón Bolívar.

En estos escenarios se realizan actividades sin contar con los protocolos de planificación. La cabildante citó el caso del concierto del grupo BTS, evento donde la emisión de sonido afectó la tranquilidad de los vecinos en barrios como La Esmeralda, Rafael Núñez y Salitre El Greco.

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La concejal explicó que la organización de estos encuentros en los escenarios trae consigo la presencia de aglomeraciones de personas, el consumo de alcohol, la acumulación de basuras en las calles y problemas de seguridad en el entorno de las viviendas.



Adicionalmente, Vargas cuestionó la falta de avances en la aplicación del plan de acción para el manejo del sonido en el marco de la Ley 2450 de 2025. Durante su intervención, solicitó fijar pautas para la labor que cumplen los policías, los inspectores y las alcaldías de las localidades, buscando articulación entre las entidades de control.



Las cifras de la Secretaría de Ambiente sobre los reportes de los ciudadanos

Frente a los puntos que se trataron en el Recinto los Comuneros, la Secretaría de Ambiente presentó un informe con los datos de gestión y seguimiento en las localidades de Bogotá. La entidad dio a conocer que entre los meses de enero y septiembre de 2026 las peticiones, quejas y reclamos que presentaron los ciudadanos por causas de sonido bajaron un 21,4 % al comparar con el periodo del año 2025.



Esta reducción significa un descenso de 1.084 reportes por parte de las personas en las zonas de la ciudad. Asimismo, los voceros de la entidad explicaron que entre los años 2024 y 2026 se hicieron mediciones de ruido en la totalidad de los eventos de aglomeración del sistema de la capital.

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En ese lapso de tiempo, los equipos de la secretaría realizaron 1.799 operativos de inspección a establecimientos de comercio, empresas de la industria y sitios de servicios, con énfasis en los horarios de la noche.



El Plan de Ordenamiento Territorial y los controles a establecimientos de rumba

Por parte de la Secretaría de Planeación se detalló la incorporación de las normas sobre sonido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. La entidad señaló que el ruido es el punto de partida en el ordenamiento de la ciudad para fijar medidas de mitigación en la construcción y reconocimiento de edificaciones.

Las reglas contemplan pautas de diseño en los espacios de la ciudad, construcción y parámetros para mejorar el aislamiento en las viviendas ante el sonido del exterior. De forma paralela, la Secretaría de Gobierno presentó los resultados de los operativos en sectores con presencia de comercio y venta de bebidas.

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La entidad reportó un incremento del 140% en las tareas de inspección, vigilancia y control sobre el sonido entre los años 2024 y 2025. Durante el año 2026, el personal de la secretaría efectuó 20.911 visitas a establecimientos en puntos de rumba y áreas con concentración de bares.



Las herramientas de medición y la aplicación de la norma contra el ruido

La Ley 2450 de 2025 establece parámetros para la prevención de la contaminación por sonido. En Bogotá, las instituciones utilizan herramientas para la verificación de los niveles de ruido en las calles.

Para fortalecer los procedimientos de sanción, la administración compró 16 sonómetros, equipos que miden la presión del sonido y que pasaron a las localidades con presencia de emisiones de ruido. Con el uso de estos instrumentos, los inspectores y las autoridades pueden verificar los límites en los sitios de rumba.

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La distribución de los sonómetros se enfocó en los sectores donde funcionan bares y centros de entretenimiento. A través de estas medidas, las entidades buscan atender las solicitudes de los vecinos y reducir las molestias por sonido en los barrios.



Las solicitudes del Concejo para evaluar la salud y reforzar los operativos

En el cierre de la sesión en la Comisión de Hacienda, los concejales María Victoria Vargas y Julián Uscátegui hicieron un llamado a las secretarías para mantener e intensificar la vigilancia en la ciudad. Los integrantes plantearon la necesidad de revisar las condiciones de salud de las personas que habitan cerca de lugares con emisión de ruido para identificar alteraciones o efectos en el cuerpo por el sonido.

De igual manera, solicitaron aumentar las visitas de control a los sitios de entretenimiento que funcionan sin permisos o en condiciones de clandestinidad. Los representantes del Concejo pidieron mejorar la articulación entre la policía y los inspectores para vigilar el cumplimiento de los reglamentos.

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El objetivo de estas solicitudes es consolidar acciones de prevención, proteger la vida de los residentes en los barrios y garantizar la convivencia entre los establecimientos de comercio y la vivienda en la ciudad.