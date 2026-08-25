TransMilenio anuncia medidas ante denuncias por habitantes de calle en estaciones de Bogotá

La presencia de habitantes de calle en diferentes estaciones de TransMilenio genera preocupación entre pasajeros y trabajadores del sistema en Bogotá. Las denuncias apuntan principalmente a estaciones ubicadas en el centro de la ciudad, donde usuarios aseguran haber observado personas que ingresan, permanecen durante largos periodos y, en algunos casos, consumen sustancias psicoactivas o protagonizan hechos de inseguridad. Entre las estaciones más mencionadas se encuentran Ricaurte, de la Sabana, Avenida Jiménez, Tercer Milenio, San Victorino y Calle 19. Ante el aumento de las denuncias, el Distrito anunció que reforzará la presencia de sus equipos en TransMilenio.

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol encontró durante un recorrido habitantes de calle en los alrededores de algunas estaciones, así como estructuras improvisadas utilizadas para pasar la noche. La situación ha generado inquietud entre los pasajeros, especialmente en los horarios de mayor presencia de personas en condición de habitabilidad en calle. Frente a esto, la Secretaría de Integración Social explicó que su estrategia busca acercarse a los habitantes de calle y ofrecerles los servicios disponibles, teniendo en cuenta que el acceso a estos programas debe hacerse de manera voluntaria. De acuerdo con la entidad, más de 2.800 habitantes de calle ya han sido abordados por sus equipos en el marco de las acciones que se vienen adelantando.



Distrito amplía la atención en las ocho troncales de TransMilenio

Natalia Martínez, directora poblacional de la Secretaría Distrital de Integración Social, explicó que desde este martes se fortalecerá el trabajo de los equipos que recorren el sistema. La funcionaria señaló que la estrategia contempla cuatro líneas principales de acción. La primera consiste en aumentar el número de personas disponibles para realizar los abordajes en las ocho troncales de TransMilenio. Además, la Secretaría dispondrá de más de 50 personas que estarán en los alrededores de las estaciones donde se registra una mayor concentración de habitantes de calle. "Desde el día de hoy la Secretaría de Integración Social refuerza su trabajo en TransMilenio", afirmó la directora.

La segunda medida anunciada está relacionada con la ampliación del horario. Los equipos estarán disponibles durante toda la operación del sistema, desde la apertura de TransMilenio hasta el cierre. "Vamos a ampliar el horario de atención que tenemos en TransMilenio. Vamos a trabajar de domingo a domingo, desde que abre el sistema hasta que cierra. Más de 14 horas ininterrumpidas en las ocho principales troncales de TransMilenio", explicó Martínez. Otro de los componentes de la estrategia será el trabajo con pasajeros, trabajadores y habitantes de calle. La Secretaría de Integración Social explicó que sus equipos, identificados con chaquetas amarillas, estarán articulados con el personal de TransMilenio, que utiliza chaquetas rojas, para atender las situaciones que se presenten en las estaciones.



"TransMilenio le abre las puertas a todos los ciudadanos de Bogotá. Todos entramos en igualdad de condiciones, pero también todos tenemos el deber de cuidar TransMilenio y cumplir las reglas", afirmó. Así las cosas, la cuarta medida anunciada estará dirigida a los trabajadores del sistema, incluidos conductores, personal de seguridad y demás operarios que tienen contacto permanente con los pasajeros y con las situaciones que se presentan en las estaciones. La funcionaria explicó que estos trabajadores recibirán acompañamiento para comprender mejor las condiciones relacionadas con la habitabilidad en calle y saber cómo actuar frente a estos casos.



¿Qué pasa con los habitantes de calle que no aceptan ayuda?

Una de las preguntas que surge frente a la situación es qué ocurre cuando una persona abordada por los equipos de Integración Social no quiere ingresar a los servicios ofrecidos por el Distrito. Martínez explicó que los funcionarios no pueden obligar a una persona a ingresar a estos programas. "No nos podemos llevar a un ciudadano a la fuerza a ningún servicio de integración social, sea ciudadano habitante de calle o persona mayor. Ellos tienen que entrar voluntariamente a nuestros servicios", aseguró. La estrategia, en estos casos, consiste en mantener el contacto y generar confianza para que la persona pueda aceptar la oferta institucional en un momento posterior.



Y frente a otra de las situaciones señaladas por los usuarios, relacionada con el ingreso de personas aparentemente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, la directora de Integración Social recordó que las normas de TransMilenio aplican para todos los pasajeros, independientemente de su condición. Cuando se presenta una situación de este tipo, los usuarios pueden alertar al personal encargado dentro de las estaciones. Según la funcionaria, los reportes pueden hacerse ante las chaquetas rojas de TransMilenio, las chaquetas amarillas de Integración Social o los equipos de seguridad.

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Con información del periodista Edward Porras, del Ojo de la Noche.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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