Requisas a barras de fútbol en Bogotá aumentarán en buses y accesos por enfrentamientos en El Campín

La Alcaldía de Bogotá anunció acciones para reforzar las medidas de seguridad y evaluación del ingreso de barras visitantes a los estadios de la ciudad. La decisión se toma luego de los enfrentamientos y hechos de violencia registrados el pasado sábado 22 de agosto durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el estadio El Campín.

"La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá (CDSCCFB) adoptó nuevas medidas para fortalecer la seguridad en los estadios y prevenir hechos de violencia asociados al fútbol", se lee en un comunicado por el distrito. Entre las medidas destaca la convocación del Comité Contravencional, "que analizará los hechos registrados y definirá las medidas y sanciones que correspondan frente a las barras y organizaciones vinculadas con situaciones de violencia".



¿Cómo serán las nuevas medidas?

Esta primera medida, según indicaron, se hará de acuerdo con la normativa vigente y los protocolos establecidos. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que la "Policía Metropolitana de Bogotá, que no tiene necesariamente responsabilidad directa en las requisas, va a comenzar a revisar cada trapo, bandera, elemento que entre al estadio".



El funcionario agregó durante unas declaraciones dadas a medios, que la medida se hace para "evitar que dentro de eso ingresen armas o cualquier tipo de elemento peligroso cortopunzante". El secretario también dijo que la Policía Metropolitana de Bogotá, así no le corresponda, trabajará de la mano con el organizador de los eventos en los procesos de requisa.

"Para las barras visitantes, cuando lleguen de otros lados, generarán procedimientos como los que ustedes vieron el día domingo, con los buses que llegan con barras visitantes para hacer requisas previas para el ingreso al estadio. Ustedes se dieron cuenta los decomisos que se hicieron", añadió Quintero. La Comisión tendrá una especial atención a las hinchadas que tengan antecedentes o sanciones vigentes.



EL Distrito aseguró que antes de cada partido se realizará un análisis de las condiciones de seguridad, el comportamiento reciente de las hinchadas y las sanciones vigentes, con eso se determinará si se autoriza el ingreso. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ya había informado que debido a los hechos del pasado sábado, la Comisión de Fútbol de Bogotá decidió no aprobar los partidos solicitados por el club América de Cali para oficiar como local en el estadio El Campín.

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"Debido a lo anterior, anunciamos los siguientes cambios en la programación. El miércoles 26 de agosto se disputará un doblete en el estadio Francisco Rivera Escobar, en la ciudad de Palmira. El primer compromiso será el partido correspondiente a la Fecha 1 de los Cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026, seguido del encuentro válido por la Fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026", aseguró la entidad deportiva.