Tras 7 años, ordenan captura de hombre que mató a su exesposa e hirió gravemente a su nueva pareja

"La justicia en algunas ocasiones se demora, pero de la justicia de Dios nadie se escapa", fueron las palabras de Billy Ortiz, esposo que tuvo Sandra Milena Alegría antes de que su exmarido, el 10 de octubre de 2019, ingresara a su apartamento y la asesinara solo cinco días después de que ella se casara con una nueva persona.

El Tribunal Superior de Bogotá dio un vuelco judicial al condenar a Rodolfo Andrés Pérez a 50 años de prisión tras responsabilizarlo, luego de siete años, del feminicidio de Sandra Milena Alegría y de intentar asesinar a su entonces nueva pareja, Billy Ortiz. Y es que el ahora condenado fue absuelto por un juez de conocimiento el 4 de agosto de 2021 porque las pruebas presentadas por su defensa habrían determinantes para demostrar su inocencia.

Pasaron más de tres años desde que se cometió el crimen y el 19 de marzo pasado el Tribunal Superior de Bogotá dio un giro al caso en un recurso de apelación de la Fiscalía, el Ministerio Público y la representación de víctimas. La Fiscalía dijo que los testigos de la defensa no tenían dicha carga probatoria, así como que el reporte del CTI y los episodios de violencia presentados antes del feminicidio por parte de Rodolfo Andrés Pérez daban nuevas pistas a lo que ocurrió.

Feminicidio de Sandra Milena Alegría: así fue su crimen

El caso de Sandra Milena Alegría fue muy mediático en su momento, ya que su feminicida logró burlar la seguridad del edificio para ingresar al apartamento en el que vía la mujer con su nuevo esposo y posteriormente asesinarla con arma blanca. En su momento fue difícil reconocer al responsable del crimen, puesto que, según varias imágenes de cámaras de seguridad, el hombre ingresó con tapabocas, gorra y otras prendas que hicieron imposible el reconocimiento de su rostro.

"Ha sido un tema bastante complicado y bastante complejo porque a pesar que son 7 años ya, el momento que viví cuando este personaje estaba acabando con mi vida no se borra así de fácil. Yo aún recuerdo la imagen de mi esposa tirada en el piso, me acuerdo de muchas cosas", dijo Ortiz a Noticias Caracol.

Billy Ortiz, en testimonios que dio en su momento, siempre tuvo la certeza de que Rodolfo Andrés Pérez había sido el asesino de su esposa. De hecho, el hombre le relató a este mismo noticiero lo siguiente:

“En las pruebas que tiene la Fiscalía y en las cámaras se ve como él [exesposo de Sandra Milena] ingresa al conjunto detrás de un residente. Él le timbra, ella abre la puerta y ahí es donde la asesina. [Cuando Ortiz llegó a la residencia] Él [Rodolfo Andrés Pérez] estaba sentado en la sala y me estaba esperando, yo le pregunto qué hace allí, a lo que él me argumenta: ‘Vine a hablar con Sandra un tema del niño’. Yo ingreso, él me ataca por la espalda y me proporciona 8 puñaladas”, aseguró.

El sujeto pasó por inadvertido en la entrada del apartamento en el que ocurrieron los hechos. - Foto: suministrada a Noticias Caracol

El ahora condenado deberá pagar 50 años de cárcel por el feminicidio de la mujer, pero hasta el momento no ha sido capturado por las autoridades.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL BLANCO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL