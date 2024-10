Velatón por Santi Esteban y Susan Bernal: “Ni un niño más”, el clamor de la comunidad en Engativá

Bajo el grito de “ni un niño más”, se llevó en la noche de este marte 29 de octubre la velatón en homenaje a Santi Esteban y Susan Camila Bernal, los hermanitos de 4 y 7 años que fueron asesinados un día atrás por su propio padre en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, en Bogotá.

La ciudadanía clama porque pare la violencia contra los niños en Colombia. “Ya no más violencia, ya no más niños y niñas muertas, ya no nos queremos seguir en un noticiero viendo como le pasó a la niña Sofía. Y si yo alzo la voz es porque la próxima no quiero ser yo, la próxima que no sea una de las que estamos acá”, manifestó una joven durante la velatón.

Compañeros de colegio de los menores, padres de familia, vecinos y autoridades se unieron para exigir justicia en este caso que conmocionó al barrio Las Ferias en el occidente de Bogotá.

“Es el llamado de un niño inocente que no tuvo cómo defenderse. Es el llamado de un grito al que nadie acudió, a un grito tal vez que hicieron esos niños para que alguien los ayudara”, señaló Alejandra, habitante del barrio Las Ferias, Engativá.

Piden revivir la cadena perpetua en Colombia

La comunidad pide a las autoridades que se reviva la posibilidad de la cadena perpetua en Colombia. Mientras tanto, la Fiscalía busca imputarle a Darwin Felipe Beltrán, padre de los menores, los delitos de feminicidio y homicidio agravado.

