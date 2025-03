Coronel José Luis Esparza sobre su expulsión del Ejército en 2021: "Truncaron mi carrera"

El juez 49 del Circuito de Bogotá, Manuel Ricardo Laverde, ordenó la reincorporación al Ejército Nacional del coronel José Luis Esparza, quien fue retirado en el año 2021 de las Fuerzas Militares. El uniformado, que participó la operación Jaque, fue retirado del Ejército sin que su caso fuera sometido a procedimientos legales correspondiente, según el criterio del juez.

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el coronel indicó que “salí a la luz pública por mi salida cuando se me trató de endilgar por un medio de comunicación que mi salida de debía a que tenía nexos con el Eln y otra serie de aseveraciones complejas que me obligaron a salir a la luz pública, inclusive, a aceptar una propuesta de Ingrid Betancourt, que me dijo que saliera a la campaña con ella como candidato vicepresidencial”.

En septiembre del 2021, un decreto expedido (el 1074) por el Gobierno del expresidente Iván Duque, cuando el comandante de las Fuerzas Militares era Eduardo Zapateiro, ordenaba al coronel José Luis Esparza a calificar servicios, por lo que salió del Ejército. “Yo sabía que se estaba construyendo una cama en contra mía, lo conocía desde que estuve adjunto en Bélgica, donde surgió un anónimo bastante fuerte. Sabía yo cuáles eran los orígenes. Yo decía que se iba a aproximar la selección del Caem (Curso de Altos Estudios Militares ) y en esa selección comenzó empezaron una serie de anónimos: una muy mala costumbre que acontece en la fuerza pública”.

El coronel sostuvo que él “sabía de dónde venían los rumores, quién no quería que yo llegara. Ya había habido manifestaciones previas. Yo llamé a esa persona y le dije que mirara lo que había salido. Él me dijo: ‘Sí, no le pongas atención a eso. Sigue allá en tu comisión, hazlo bien porque el tema de la Otan es importante para el país”’.

El fallo del juez 49 del Circuito de Bogotá, según el coronel, lo dignifica: “Es un fallo que ratifica el honor que fue lo más lesionado, fue lo más doloroso de una vida dedicada a las Fuerzas Militares, que en familia había construido”.

En su fallo, el juez habló sobre el testimonio de dos oficiales, de un coronel identificado como Sarmiento Reyes y de un general identificado como Mario González Lamprea, donde ellos hablan sobre una serie de situaciones que estaban ocurriendo dentro de Inteligencia Militar. Cuando se comenzó a conocer que el coronel iba a ser el jefe de Contrainteligencia Militar, comenzaron a tejerse una serie de historias que lo relacionaban con el Eln.

Fuentes humanas que figuraban dentro de Inteligencia habrían sido contactadas por altos oficiales del Ejército Nacional para pedirles ayuda y ensuciar el nombre del coronel Esparza. Frente a esto, el coronel dijo que “el fallo contiene elementos muy relevantes que van más allá de la denuncia planteada en este tribunal administrativo. El juez identificó hechos que, por su naturaleza y gravedad, deben ser conocidos ahora por la jurisdicción penal. Las acusaciones en mi contra habrían sido promovidas por estos oficiales, particularmente por Mario González Lamprea, quien trató de disfrazarlas y denunciarlas como injuria y calumnia de mi parte con el fin de victimizarse y encubrir actuaciones irregulares”.

Esto, dijo el coronel, “es particularmente grave porque podría constituir una falsa denuncia de él. Hoy con este fallo surgieron nuevos testimonios y evidencias que se suman a otras que no fueron presentadas en el proceso administrativo por no ser de su competencia”.

El coronel sostuvo que “yo presenté una denuncia formal ante la Fiscalía, sustentada con las pruebas que demuestran la existencia de un montaje del cual he sido víctima y la obligación de mis derechos fundamentales. Yo espero que la Fiscalía ponga atención a lo resaltado por el juez”.

Los supuestos nexos con el Eln con lo que querían enredar al coronel, él mismo los explicó: “El día de i cumpleaños asesinó a mi tío el Eln. Un niño lo mató por un asunto de extorsión, mi mamá me llamó llorando y me dijo que mataron a mi tío, quien fungía como mi padre. Esta es la primera paradoja que ocurre. El eje centra de ellos planteó una relación con el Eln, es una disputa que desafortunadamente yo tenía con Mario González Lamprea hace tiempo. Mucha gente se me había acercado y me había advertido. Yo sabía para dónde iban las cosas, pero no pensé que la posición tanto del comandante del Ejército como el comandante general de las Fuerzas Militares iba a ser consecuente con que iba a aceptar el juez una cosa atípica”.

En el fallo, las acciones que se estaban realizando para ensuciar el nombre del coronel y evitar que llegara al cargo del Caem tenían que ver con una olla podrida, la cual destapó en su declaración el general Huertas, quien dijo que en el tema de Inteligencia y Contrainteligencia había unas irregularidades en manejo de gastos reservados, pagos a supuestos informantes e incluso que se estaba desapareciendo dinero que Estados Unidos estaba dando a Colombia a través de las Fuerzas Militares.

Sobre esto, el coronel dijo que “las aseveraciones del señor general Huertas son de suma gravedad. Él, cuando yo salí, me dijo: ‘Esparza, usted iba a llegar a averiguar cosas. A usted lo sacaron porque sabían de irregularidades en el manejo de recursos”.

Sobre la pregunta si los altos mandos de la época, como el excomandante de las Fuerzas Militares Eduardo Zapateiro, el coronel señaló que “yo creo que la posición de un comandante de fuerza, de un señor general, es la capacidad de tener raciocinio, de no ser visceral, de entender las cosas. Yo asevero mi salida, yo soy un soldado que simplemente que al haber participado en la operación Jaque tomé un renombre. Me mantuve oculto, rechacé salir siempre, y esto o equiparo a un momento de por qué no me llamaron y me dijeron que yo era una persona que tenía renombre, que mi salida iba a provocar un escándalo. Llámenme y díganme ‘descubrimos que usted es esto, esto y esto. ¿Es verdad o no?’. O pónganme en la jurisdicción de la justicia y sáquenme como debe ser. Pero cómo es que una persona que tiene el mando de todo un ejército no es capaz de razonar y entender. Más aún el ministro de Defensa ni el comandante general del presidente no tienen olfato político. Hasta Hitler tuvo más condescendencia cuando descubrió que él sabía el complot de Valquiria que llevó al atentado con la bomba”.

Para el coronel, lo sucedido “no fue culpa de la institución, es responsabilidad de un presidente, de un ministro de Defensa, de un comandante general y de un comandante del Ejército, que es el representante legal que instrumentaliza a los señores generales de la junta, llegando a esa misma junta y ni siquiera teniendo la posibilidad de decir ‘vamos a sacar a un alumno del Caem”.

El coronel criticó que el decreto expedido para sacarlo del Ejército Nacional y cómo el excomandante Eduardo Zapateiro se basó en una conversación con el expresidente Duque para realizar la operación: “El presidente es el comandante de las Fuerzas pero no es una autoridad, no es un reyezuelo, para determinar que yo debo salir. Eso está muy mal por parte de un comandante de las Fuerzas Armadas. Yo sé que a él le llegó información de otros lados, que lo convencieron, pero tienen que tener la capacidad de raciocinio”.

Agregó el coronel que el Ejército Nacional fue víctima de las acciones en su contra: "Yo reitero: la institución es sagrada. No siempre la institución es la que tiene que pagar. Tienen que pagar los funcionarios que utilizaron la institucionalidad. Para mí el honor está restablecido". Entre lágrimas, dijo: "yo quiero abrazar a mi papá".

Finalmente, el coronel sostuvo que él no fue el cerebro de la operación Jaque: “Fue una operación que surge de un grupo de oficiales y suboficiales de menor grado, expertos en inteligencia técnica. Yo participé de algo muy grande . Me duele cuando dicen que es del presidente Uribe o del presidente Santos. No. Esto es del Ejército, de la gente. Esta operación salió de abajo y llegó a un nivel estratégico y político.