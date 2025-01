Crudo relato de mujer que perdió 4 familiares en accidente de Nariño: “Mi mamá gritó ‘nos matamos’”

Lizeth Velásquez es una de las sobrevivientes del accidente de un bus en la vía Pasto-Ipiales, en Nariño, que dejó 13 muertos. Ella viajaba con ocho familiares, entre ellos un niño de 12 años, desde Jamundí, Valle del Cauca, hacia el Santuario de Las Lajas. Cuatro fallecieron por el siniestro vial y ella salió prácticamente ilesa.

“No sé cuál era el afán” del conductor, afirma sobreviviente de accidente en Nariño

La mujer habló con Noticias Caracol en vivo sobre los momentos de pánico que vivieron por, al parecer, la imprudencia del hombre que iba al volante.

“Este señor John, no sé si tenía afán de llegar, no sé cuál era el afán, pero él empezó a andar muy rápido. Hay unos desniveles en la vía de Pasto, pasando unos túneles, hay unos desniveles y el señor de lo rápido que venía no los alcanzaba a coger y los cogía derecho, por ende, el bus se movía demasiado. Estaba lloviendo demasiado esa madrugada”, recordó.

Lizeth contó que el conductor “empezó a frenar y ya no podía frenar, cuando él se levantó y empezó a jalar, no sé si fue el freno de mano, él decía ‘estoy largo de frenos’, todo el mundo empezó en el bus a alterarse”.

La mujer dijo que iba junto a él cuando “pasó una talanquera, porque hay un peaje donde él levantó una talanquera porque la talanquera estaba abajo, pasando ese peaje hay una montaña ahí para usted coger una curva; yo, Lizeth Velázquez, yo le grité y le dije ‘tírelo a la montaña’”.

"Él tuvo que haberlo tirado a la montaña para que el bus volteara y no se muriera mi familia", dijo la sobreviviente del accidente en Nariño - Foto suministrada

El momento para todos los pasajeros del bus en Nariño fue de terror, y así lo relató Lizeth entre lágrimas: “Yo no sé porque lo tiró contra el abismo, él lo tiró contra el abismo, y yo le empecé a golpear a unos policías, los policías que estaban haciendo unos retenes, empecé a golpear en los vidrios y el señor empezó a pitar para que todos los carros se orillaran, pero si era un conductor experto, él tuvo que haberlo tirado a la montaña para que el bus volteara y no se muriera mi familia… y se murieron”.

“Él empezó a gritar ‘¡nos estrellamos’!, yo miré a mi mamá descontrolada que empezó a gritar ‘¡nos matamos!’, y todo el mundo empezó a gritar”, agregó desconsolada.

Lizeth no puede entender cómo sobrevivió al accidente en Nariño. “No sé si fue el destino o qué pasó, pero a mí no me pasó nada, tengo raspaduras en todo el cuerpo pero no me pasó nada, ni una fractura, nada”, describió.

En medio del dolor, la familia denuncia que aunque contrataron un seguro para el viaje, no han recibido ayuda por parte de la empresa ni de los agentes contratados.

Lizeth, quien ahora regresa a Jamundí para enterrar a sus seres queridos, dejando sola a su madre en Pasto por falta de familiares cercanos que puedan apoyarla, no sabe cómo será la vida de ahora en adelante para una familia que por cuenta de esta tragedia perdió a cuatro de sus integrantes.

¿Cuál es la situación de los heridos por el accidente en Nariño?

Según el más reciente parte médico, de los heridos por el accidente en Nariño, 13 están hospitalizados, otros 9 permanecen en UCI y 7 ya fueron dados de alta.

La situación ha generado indignación entre los sobrevivientes, quienes cuestionan la preparación del conductor y las condiciones del vehículo. Por su parte, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

En solo 5 días que lleva el 2025, ya se han reportado 53 siniestros viales que han dejado 25 víctimas fatales.