Desgarrador testimonio de sobreviviente del accidente en vía Pasto-Rumichaca: "La estaba asfixiando"

Jonathan Solarte es uno de los sobrevivientes del trágico accidente ocurrido en la vía Pasto-Rumichaca, donde 13 personas perdieron la vida y 29 quedaron heridas. Había planeado un viaje especial como regalo de cumpleaños para su esposa, con el objetivo de visitar el Santuario de las Lajas, sin imaginar que aquel gesto de amor terminaría marcado por el dolor y el caos.

"Cuando íbamos llegando al peaje, como yo iba en la cuarta fila en el corredor, pues venía viendo por el parabrisas. Cuando vemos que se reventó la talanquera y dije: 'El bus se quedó sin frenos' ", comentó para Noticias Caracol.

Jonathan, conductor de volqueta con varios años de experiencia, administra junto a su esposa una ferretería como parte de un negocio familiar. Gracias a su conocimiento de las carreteras, fue capaz de darse cuenta de que el bus había perdido completamente el control, un detalle que marcó el inicio de la tragedia.

Accidente en la vía Pasto - Rumichaca, Nariño

"Yo le grité al señor como yo manejo carro grande, yo le dije: 'El barranco', y él siguió derecho. En la tercer curva, que fue a la derecha, fue cuando el bus se volteó", añadió el sobreviviente del accidente.



"Había personas muertas al lado del bus"

En menos de veinte segundos, la vida cambió radicalmente para los 45 ocupantes del bus, quedando atrapados en un instante de incertidumbre y angustia.

"Quedé debajo como de una sábana de tierra, y había mucha gente gritando, había personas muertas al lado del bus. Yo gritaba porque quedé con la pierna de ella en el cuello. Gritaba porque yo la estaba asfixiando y nadie me escuchaba. Cogí mi teléfono, prendí la linterna, le empecé a hacer señas y un paramédico nos vio. Me iban a sacar a mí y yo dije: 'Llévensela a ella' ", añadió en su relato.

Para Jonathan su más grande preocupación fue pensar que su esposa había muerto. "Yo no lo escuchaba, yo me desesperé porque la llamé, le decía: 'Amor, amor. Ella no me respondía, yo me asusté, pero cuando la escuché medio quejarse dije: 'Está viva' ", dijo.

El clamor y el desespero de los sobrevivientes, heridos de gravedad, viendo a sus familiares sin vida jamás se borrará de su mente.

"Escuchaba por allá a una muchacha que decía: 'Mi mamá, mi mamá', pues ella como que reaccionó, entonces la muchacha empezó a gritar que la ayudarán a sacar", aseguró.

Tragedia en Nariño accidente de bus deja 13 muertos y 28 heridos

Los sobrevivientes, desde una Unidad de Cuidados Intensivos, solo esperan que sus seres queridos logren recuperarse para poder abrazarlos nuevamente, mientras que otros, entre el dolor y la resignación, aguardan para darles el último adiós.

"Para estar muerto lo único que uno necesita es estar vivo uno está aquí hoy mañana Dios no quiere usted está cayéndose de la cama y puede estar muerto entonces mucha fortaleza para todos", concluyó Jonathan.



Nuevo parte médico

De las 29 personas que resultaron lesionadas, 8 se están recuperando en la clínica Traumédical de Pasto. El apoyo del personal médico ha sido indispensable para tratar la salud física y emocional de los afectados.

"Es un trauma de alta energía secundario del volcamiento del bus en el accidente de tránsito se comprometen varios sistemas un trauma craneoencefálico un trauma de tórax un trauma cerrado de abdomen además de las fracturas de las extremidades superiores porque el mismo volcamiento y las lesiones severas de los tejidos blandos por la fricción con la carretera", indicó Eduardo Canal, coordinador de ortopedia.

Por su parte, Fernando Buch, urgenciólogo e intensivista, dijo que la parte psicológica es fundamental: "Estamos haciendo el abordaje adecuado en nuestros pacientes. Con el acompañamiento del equipo de psicología hemos hecho un abordaje integral de los pacientes, sobre todo para canalizar este tipo de sentimientos".