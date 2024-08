Desolador panorama en Chocó por paro armado del ELN: "Estamos aguantando hambre"

Es grave la situación en el Bajo San Juan por la crisis humanitaria desatada por el denominado paro armado del ELN. Más de 45.000 personas a lo largo del río San Juan están atrapadas por la violencia y el miedo. Sipí, Medio San Juan, Istmina, Litoral de San Juan y Nóvita son las poblaciones más afectadas.

Noticias Caracol en vivo mostró el recorrido desde Quibdó hasta el corregimiento San Miguel, que hace parte del municipio del Medio San Juan, una zona de alta injerencia general del Clan del Golfo y también del ELN.

Confinados permanecen los habitantes por el paro armado del ELN

El corregimiento está confinado. Algunos curiosos se asoman entre las ventanas de sus casas que apenas están en pie para ver quién llegó a su territorio, pero sus caminos de tierra están desolados como si de un pueblo olvidado se tratara. El miedo se siente y se respira.

"Estos seis días han sido muy duros porque no hemos podido desplazarnos a nuestros lugares de trabajo y los niños no han podido ir al colegio porque los profesores no han podido bajar por el paro armado", contó una habitante de San Miguel

El hambre de seis días ha tenido a las familias rebuscando entre las tablas y palmeras.

"No tenemos arroz. Estamos aguantando hambre y yo estoy enferma", sostuvo María Ángela, otra habitante de San Miguel.

Por su parte, el general Wilson Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, aseguró que "todas las capacidades están desplegadas tanto de la Armada como del Ejército, con apoyos directos de la Fuerza Aérea. Incluso tenemos helicópteros que puedan llegar a prestar asistencia humanitaria si así se requiere".

