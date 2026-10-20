Soldado profesional disparó contra un suboficial en batallón de Sogamoso, Boyacá

Dos militares murieron y otro soldado resultó herido en medio de un hecho de intolerancia ocurrido en el Batallón de Artillería número 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Ejército Nacional, un soldado profesional habría disparado contra un suboficial.

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el incidente dentro de las instalaciones militares.

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¿Qué ocurrió en el Batallón de Artillería de Sogamoso?

Según el reporte preliminar divulgado por el Ejército Nacional, un soldado profesional habría accionado su arma de dotación contra un suboficial, quien era su superior. Tras el primer ataque, otro soldado, compañero del presunto agresor, resultó herido, al igual que su canino.



La información conocida hasta el momento señala que, después de estos hechos, el soldado profesional se habría quitado la vida.



De acuerdo con el más reciente reporte de Noticias Caracol,

las autoridades comenzaron a tomar entrevistas a los uniformados que se encontraban en las instalaciones del Batallón de Artillería número 1 cuando ocurrió el incidente. Estos testimonios hacen parte de las actuaciones encaminadas a esclarecer las circunstancias del caso.

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#LoÚltimo | En Sogamoso, Boyacá, un soldado accionó su arma de dotación contra un suboficial y tras herir a otro compañero se quitó la vida. Esto es lo que se sabe.



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