¿En qué va el proceso contra los policías salpicados por la fuga de alias Zeus?

A finales de abril de 2024, Juan Carlos Rodríguez,alias Zeus y quien fue abatido en Antioquia durante un operación policial realizada el sábado 28 de septiembre, fue parte de una fuga de presos que ocurrió en el comando de la Policía de Cúcuta. Por los hechos, 3 policías fueron apartados de sus cargos mientras son investigados por el caso.

Policías salpicados por fuga de alias Zeus

El 21 de abril de 2024, solo días después de hacer capturado por las autoridades trasportando un extenso arsenal criminal, el mayor retirado del Ejército Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus , y otros criminales lograron escapar de una estación de la Policía en Cúcuta.

De los 17 privados de la libertad que se fugaron esa noche, ocho han sido capturados y dos han sido dados de baja.

Dos subintendentes y un patrullero fueron señalados de participar de estos hechos delictivos y debían responder ante la justicia por los delitos de desobediencia, prevaricato por omisión, abandono de puesto y favorecimiento de fuga.

Jhonny Cristancho, subintendente (r) de la Policía vinculado al caso, dijo a Noticias Caracol en vivo que, en ese momento, ni siquiera tenían conocimiento de que alias Zeus estaba recluido en ese comando policial.

"No teníamos ni siquiera la idea de que ese señor estaba ahí. A la fecha, no sabemos quién dio la orden de moverlo de Pamplona a Cúcuta sin informarle a nadie", señaló Cristancho, quien fue dejado en libertad tras entregar pruebas en las cuales cuestionaba por qué no fueron informados de la permanencia del exintegrante de las AUC en la estación.

Además, recalcó que tampoco aumentó la seguridad en el centro, el cual tiene un alto nivel de hacinamiento. En ese momento, los presos que se fugaron tumbaron la reja del recinto de la Policía, por lo cual la defensa del lugar debió ser reforzada.

Ahora los uniformados que fueron involucrados en la fuga de alias Zeus esperan ser reintegrados a la institución.

¿Quién era alias Zeus?

Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, era un mayor retirado del Ejército Nacional que fue condenado por paramilitarismo y nexos con el Cartel del Norte del Valle. Lo vinculaban con falsos positivos.

Este sujeto fue considerado como el hombre de confianza de alias Don Diego, líder del Cartel del Norte del Valle condenado en Estados Unidos por narcotráfico y homicidio, para realizar tráfico de cocaína.

El señalado delincuente fue retirado de las Fuerzas Armadas en el año 2005 y ya había sido capturado en el 2008, así como condenado a pagar 15 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, homicidio y tortura.