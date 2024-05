EN VIVO: “Cómo superar la polarización tóxica”, con Peter Coleman

“Cómo superar la polarización tóxica”, la conferencia de Peter Coleman, ofrece una salida al atolladero en el que se encuentran sociedades profundamente divididas. Este evento en vivo llega a ustedes a través de la señal digital de Noticias Caracol. Conéctese hoy, martes, a partir de las 9:00 a.m., hora de Colombia.

Peter Coleman es profesor de Psicología y Educación en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, donde tiene una doble designación en Teachers College y The Earth Institute. Dirige el Centro Internacional Morton Deutsch para la Cooperación y la Resolución de Conflictos (MD-ICCCR), es director fundador del Instituto de Ciencia y Práctica Psicológica (IPSP) y codirector ejecutivo del Consorcio Avanzado de Cooperación, Conflicto y Complejidad de la Universidad de Columbia (AC4).

Es autor del libro The way out: how to overcome toxic polarization and making conflict work (El camino a seguir: cómo superar la polarización tóxica y hacer que el conflicto funcione).

Su investigación actual se centra en la inteligencia de conflictos y la sabiduría sistémica como metacompetencias para navegar el conflicto de manera constructiva en todos los niveles.

En 2018, fue galardonado con el Premio de la Paz de Meaningful World, en celebración de su aniversario número 30 y el Día Internacional de la Paz de la ONU.

Cómo superar la polarización tóxica

En su libro, Peter Coleman habla de la actual cultura de desprecio y de una salida que puede ser difícil de ver a menos que la sociedad sepa dónde buscar.

Coleman ofrece ideas de investigaciones líderes sobre cómo las sociedades profundamente divididas pueden y cambian. Sugiere acciones, habilidades y competencias que ayudan a navegar estos tiempos de manera más efectiva, así como lo que el lector debe buscar en grupos y organizaciones en su comunidad, que ya están trabajando para hacer que América sea más funcional nuevamente.

Según Coleman, la división partidista en los Estados Unidos se ha ampliado hasta convertirse en un abismo. Los legisladores votan siguiendo líneas partidistas y rara vez cruzan el pasillo. La polarización política también es personal, y nos está haciendo miserables.

Las encuestas muestran que los estadounidenses se han vuelto más temerosos y odiosos hacia los seguidores del partido político opuesto e imaginan que tienen opiniones mucho más extremas de lo que realmente tienen. ¿Cómo podemos aflojar el agarre de esta polarización tóxica y empezar a trabajar en nuestros problemas más apremiantes?, se pregunta el autor. “El camino a seguir” ofrece una salida de este atolladero.

El psicólogo social Peter Coleman explora cómo la resolución de conflictos y la ciencia de la complejidad proporcionan orientación para tratar diferencias políticas aparentemente intratables. Desplegando el concepto de atractores en sistemas dinámicos, explica por qué estamos atrapados en esta rutina, así como las formas inesperadas en que las oposiciones profundamente arraigadas pueden y cambian.

Coleman detalla meticulosamente principios y prácticas para navegar y curar las difíciles divisiones en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades, combinando cuentas personales convincentes de sus años trabajando en conflictos arraigados con lecciones de investigaciones de vanguardia.