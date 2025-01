Hombre quedó con graves secuelas tras intoxicación en glamping en Manta; su novia murió

El 26 de junio de 2022,Séptimo Día reveló detalles desconocidos de la tragedia que vivió una pareja durante sus vacaciones. Deisy Yamile Riaño, de 42 años, y Fabián Guillermo Sarmiento, de 39, alquilaron un glamping en Manta, Cundinamarca. Ambos resultaron intoxicados debido a una falla en el sistema de calefacción, lo que desencadenó la muerte de la mujer.

¿Qué ocurrió?

El sábado 9 de abril de 2022, la pareja inició un viaje desde Ubaté hacia el municipio de Manta, en Cundinamarca. Fabián, quien era docente de educación física, había sido contactado para participar como árbitro en un campeonato de fútbol.

(Lea también: Séptimo Día: ¿Qué pasó con conductora ebria que mató a hombre en Armenia? Así buscan aumentar penas)

“Estuvieron hasta las 10 de la noche. Fueron a buscar un hotel y supuestamente no había porque estaban ocupados”, afirmó Mariela Díaz, madre de Fabián.

Publicidad

Al no encontrar hotel, decidieron alquilar un glamping a las afueras de Manta. Desde que Deisy y Fabián entraron al lugar, no se volvió a saber de ellos. Al siguiente día, una trabajadora se acercó y se encontró con la tragedia.

Deisy murió en el glamping, mientras que Fabián, su novio, fue trasladado a un hospital en Bogotá, donde logró sobrevivir. No obstante, quedó con graves secuelas.

La pareja resultó intoxicada debido a una falla en el sistema de calefacción. Deisy Riaño, de 42 años, falleció. Fabián Sarmiento quedó con graves secuelas. Séptimo Día

Publicidad

Falla en el sistema de calefacción

Luego de una inspección técnica, la empresa de gas certificó a través de un comunicado a la Policía que se encontraron unas conexiones de gas en el predio que no fueron realizadas ni autorizadas por ellos.

Esta falla habría ocasionado la tragedia, en la que la pareja fue víctima de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

(Lea también: Muerte en glamping de Manta: ¿en qué va el caso de la mujer que falleció por inhalación de monóxido?)

Habló el dueño del glamping

En ese momento, Séptimo Día habló con Raúl Méndez, dueño del glamping, quien insistió en que la muerte de Deisy Riaño y la gravedad del estado de salud de Fabián fueron producto de un accidente.

Publicidad

No obstante, las familias de las víctimas iniciaron una batalla jurídica para obtener justicia frente a este hecho.

Imputación de cargos

El pasado 5 de agosto de 2024, es decir, 2 años y 5 meses después de lo ocurrido, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas al dueño del glamping, Raúl Méndez. Pese a esto, él insiste en su inocencia.

Raúl Méndez, dueño del glamping, fue imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Séptimo Día

Publicidad

Familias claman justicia

Las familias de Deisy Riaño y Fabián Sarmiento claman justicia para que el glamping responda por los daños causados.

“Que se esclarezca la muerte de ella. Que el señor responda por los daños físicos que le causó a Fabián Guillermo y por los daños emocionales que nos causó a ambos”, dijo Ana Sofía Riaño, hija de Deisy.

“Yo sí le exijo a ese glamping que responda por mi hijo, porque su vida fue truncada de manera tan miserable por una mala instalación de gas”, mencionó Mariela Díaz.

(Lea también: Dueño de glamping donde murió una mujer deberá responder por homicidio culposo)

Publicidad

Fabián quedó con graves secuelas

Séptimo Día visitó a Fabián, quien vive con su mamá. Aunque físicamente parece estar en buenas condiciones, su familia aseguró que enfrenta un desafío constante debido a su estado neurológico y psiquiátrico.

“El médico me dijo ‘haga de cuenta que usted tiene un bebé, al cual tiene que enseñarle a escribir y a ir al baño’. Y sí, así me ha tocado con él”, aseguró Mariela, madre de Fabián.

Publicidad

El 9 de septiembre de 2024, la clínica de La Paz entregó un informe sobre la condición actual de Fabián. “La condición del paciente es de carácter crónico e irreversible. Representa una discapacidad intelectual y mental. Su condición no tiene cura”.

Fabián Sarmiento quedó con graves secuelas tras la inhalación de monóxido de carbono en un glamping en Manta. Séptimo Día

La familia de Fabián sigue esperando que se realice el juicio donde se determinará si Raúl Méndez es o no culpable de la muerte de Deisy y de las lesiones irreversibles de Fabián.

De ser hallado culpable, según la Fiscalía, podría enfrentar una condena de 32 a 108 meses de prisión y una multa que podría ascender a los $195 millones de pesos.

“Lo que más me agobia y me preocupa es que yo ya tengo 75 años y me puedo morir en cualquier momento. ¿Qué va a ser de la vida de mi hijo en esa condición?”, concluyó Mariela, quien espera justicia por este hecho.