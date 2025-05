Mamá de Sofía Delgado, que habría cumplido 13 años, leyó una carta que la niña le escribió

Tras la condena a más de 58 años de cárcel contra Brayan Campo por el feminicidio de la niña Sofía Delgado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, su familia agradeció a la justicia por esta pena ejemplar. Si el criminal no le hubiera arrebatado la vida, la menor de edad habría cumplido 13 años este 3 de mayo.

La sentencia contra el hombre, que trabajaba en una tienda con productos para animales, se conoció un día antes del cumpleaños de la pequeña, cuyo crimen conmocionó a Colombia, luego de que se reportara su desaparición en septiembre de 2024 y hallaran su cuerpo casi un mes después.

La jueza del caso declaró culpable a Brayan Campo, de 32 años, de los delitos de "feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio", cargos que aceptó tras admitir que él cometió el crimen.

Brayan Campo intentó raptar a otra niña el mismo día que mató a Sofía Delgado

El domingo 29 de septiembre de 2024 la niña salió de la casa de su abuela en Candelaria a comprar un champú para perros, pero tras pasar por el parque La Victoria, momento que quedó captado en cámaras de seguridad, no hubo más noticias de ella.

El testimonio de otra menor de edad fue clave para identificar al confeso feminicida. "En el curso de la investigación se conoció que, minutos antes del crimen de la niña de 12 años, el hoy imputado presuntamente intentó secuestrar a otra menor de edad, también de 12 años, quien logró escapar del sitio", detalló la Fiscalía General de la Nación.

Dicha niña “pasó y él estaba ahí en la entrada del negocio. Entonces, le dijo ‘niña, ¿usted tiene perros?’. Ella dijo ‘sí’ y él le dijo ‘me llegó un pedido de collares y los estoy regalando si quiere puede mirarlos’”, relató la madre de la pequeña al programa Séptimo Día. Aseguró que su hija le mencionó el lugar al que había ingresado y la insistencia del hombre para que volviera a entrar al local.

El 17 de octubre de ese mismo año se reportó el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado. Estaba enterrado en un cañaduzal, en una zona rural cercana al casco urbano de Villagorgona. "El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció la plena identidad y señaló que habría sido incinerado en el punto donde fue hallado", precisó la Fiscalía al respecto.

Por el crimen fue capturado en octubre Brayan Campo, a quien “se le atribuye haberle causado la muerte a la menor de edad, luego de engañarla y convencerla de ingresar a un establecimiento de venta de alimentos y artículos para animales, que era de su propiedad", detalló el ente acusador. Luego, tras matarla, envolvió el cuerpo de la pequeña en costales, para posteriormente dejarlo abandonado en el cañaduzal donde fue hallada.

Brayan, quien está en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, Cesar, finalmente aceptó su responsabilidad y dijo que, tras engañar a la niña con la idea de regalarle un collar para perro, cerró la reja. La niña intentó huir, pero él la golpeó en la cabeza con un objeto contundente.

Brayan Campo por poco huye de Colombia

Mientras las autoridades adelantaban investigaciones y recolectaban pruebas en el local en el que habría muerto Sofía Delgado, el condenado desapareció. “Notamos que adquiere un pasaporte nuevo el mismo mes y empieza a adquirir dólares, entonces eso nos indicaba que posiblemente Brayan quería salir del país”, señalaron los investigadores.

"Yo sé que ella está en el cielo, es un ángel de Dios y todos los abrazos, todos esos besos se los mandamos desde acá, desde la tierra", dijo Lady Zúñiga, mamá de Sofía Delgado - Noticias Caracol

El 14 de octubre de 2024, los resultados de la prueba de ADN confirmaron que la sangre hallada en el local y en la casa del sospechoso pertenecían a la menor de edad. Se solicitó una orden de captura contra el sujeto y su esposa -a la que posteriormente dejaron libre- y, con el pretexto de que debía devolver el celular corporativo, la Policía le tendió una trampa.

“La exigencia de la empresa para entregarle el dinero de la liquidación y para pagarle la quincena fue la entrega de ese teléfono celular. Nosotros nos comunicamos con Brayan con el fin de entregar el celular”, detallaron las autoridades. La necesidad de tener los recursos que le facilitaran su salida del país hizo que el 17 de octubre pudiera ser detenido.

“Eres la mejor mamá del mundo”: la carta que Sofía Delgado le escribió a Lady Zúñiga

Lady Zúñiga, mamá de la pequeña, que antes veía la fecha del 3 de mayo como un día especial y de felicidad, ahora está inmersa en el dolor. Un día como este, hace 13 años, nació la niña que Brayan Campo le arrebató de los brazos.

“Esta fecha es un día que nos marca a todos como familia, porque uno nunca se imaginó, yo no me imaginaba que no iba a estar para sus 13 años, pero yo sé que ella está en el cielo, es un ángel de Dios y todos los abrazos, todos esos besos se los mandamos desde acá, desde la tierra a ella allá donde está, al lado de los ángeles”, dijo la acongojada mujer en Noticias Caracol.

Luego, tomó una carta que su hija le escribió en mayo de 2024 para festejar el Día de la Madre. “Feliz día, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho y te deseo un feliz día. Atentamente, Sofía”, decía el corto escrito que la menor de edad escribió con el corazón.

En el municipio de Candelaria, mientras tanto, los ciudadanos llevan ramos de flores y globos para conmemorar los 13 años que cumpliría la tierna Sofía Delgado.

