Epa Colombia pide que no se le compare con La Liendra ni Yeferson Cossio tras solicitud de Coljuegos

Tras la solicitud de la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos al Centro Cibernético Policial y Meta de bloquear el acceso a 289 perfiles en redes sociales, la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , se pronunció, pues ella y otros famosos se encuentran entre los creadores de contenido que podrían ser sacados de las plataformas digitales.

Coljuegos argumentó que la petición se da porque desde las cuentas de creadores de contenido como la de Epa Colombia, La Liendra, Yeferson Cossio, El mechas (José Carrillo), Karina García, Alina Lozano, Yuranis León, Sara Valentina, Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas Tv, Kymberly Vesga, entre otros, se han realizado rifas, bingos, promocionales o publicidad a casas de apuestas no autorizadas en el país.

Epa Colombia, La Lienda y Yeferson Cossio.

¿Qué dijo Epa Colombia sobre solicitud de Coljuegos?

Epa Colombia pidió a sus más de 5 millones de seguidores de la red social Instagram no ser comparada con Carlos Mauricio Gómez (La Liendra) ni Yeferson Cossio. Argumentó: “Ellos hacen apuestas y pasan por encima de muchísimas personas. Hace un tiempo con el ‘método Cossio’, las apuestas, con las rifas, con los sorteos, bueno… no quiero que me comparen con ellos”.

“Amiga, mira, yo tengo una empresa de keratinas y todo lo he logrado a través de las keratinas. Me han investigado hasta… mejor dicho. Durante cuatro o cinco años me ha ido muy bien desde que yo salí con este maravilloso producto. No tengo problemas ni con la DIAN ni con ninguna entidad hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, todos los diciembres saco un combo relámpago y hay casos donde las clientes me dicen: ‘Amiga, nosotras siempre te compramos el combo relámpago y siempre te estamos comprando en diciembre, deberías regalarnos algo'”, enfatizó Epa Colombia.

Prosiguió diciendo que para diciembre de 2023, “regalé un carro. ¿Cuál fue el error mío? No haber pagado a Coljuegos la suma del 20% de lo que valía el carro, que era alrededor de 16 a 20 millones de pesos. Me dijeron: ‘Venga, usted por qué hizo una rifa y no avisó”.

Subrayó que para diciembre de 2022 regaló un carro marca Mazda y que de ese “sí pagué. En el antepasado pagué tres motos y un monto de dinero. ¿Cuál fue mi error y esta vez no me lo dejaron hacer? Dentro del combo relámpago siempre meto una boletica y siempre digo que estoy rifando uno de mis carros. No sabía, amiga, que me tocaba pagar el 20% porque para ellos es una rifa. Yo dije que sí, que estaba dispuesta a pagarla, he respondido, he hecho las cosas súper bien, no hago apuestas”.

Le pide a Coljuegos que le manifieste a AppSorteos y ServiSorteo que informe a aquellos interesados en hacer sorteos que se debe pagar el 20% de las rifas a realizar. Comentó que ella no depositó a la entidad que se encarga de administrar los juegos de suerte y azar lo del último juego que hizo porque “me dijeron que no lo pagara. Este año no le regalé nada a mis clientas”.

Reveló que Coljuegos le impuso una elevada multa que ella está dispuesta a pagar, pero “revíseme bien mi caso y no me comparen con Yeferson Cossio ni, mucho menos, con La Liendra porque yo no hago ese tipo de publicidades. Yo lo único que vendo son keratinas, que gracias a las keratinas soy la número uno”.

Coljuegos hizo solicitud a Meta

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, señaló: "Le hemos pedido a la multinacional Meta que bloquee estos y otros perfiles que se dedican a operar juegos de suerte y azar sin autorización del Estado, o que promocionan casas de apuestas extranjeras que no pagan los respectivos derechos de explotación en nuestro país".

