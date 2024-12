Coljuegos pidió bloquear cuentas de Epa Colombia, La Liendra, Yeferson Cossio y otros influencers

La Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos le pidió al Centro Cibernético Policial y a Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, bloquear el acceso a 289 perfiles en redes sociales, entre los cuales se encuentran los de reconocidos creadores de contenido, como Epa Colombia (Daneidy Barrera Rojas), La Liendra (Carlos Mauricio Gómez) y Yeferson Cossio.

Esto, según esa entidad -que se encarga de administrar los juegos de suerte y azar localizados, novedosos, rifas y promocionales del país-, porque desde esas cuentas se han llevado a cabo rifas, bingos, promocionales o publicidad a casas de apuestas no autorizadas en el país.

"Le hemos pedido a la multinacional Meta que bloquee estos y otros perfiles que se dedican a operar juegos de suerte y azar sin autorización del Estado, o que promocionan casas de apuestas extranjeras que no pagan los respectivos derechos de explotación en nuestro país", señala Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Hincapié explicó que desde esa entidad estiman que, "cada año, se dejan de percibir cerca de $70.000 millones para la salud de los colombianos a causa de las rifas ilegales". Por eso, agregó, "es indispensable que multinacionales como Meta se unan a la lucha contra esta conducta delictiva".

"Es menester reiterar la importancia de adelantar este tipo de controles y bloqueos a la operación ilegal de los juegos de suerte y azar operados por internet dada la evasión en el pago de derechos de explotación, los cuales tienen una destinación específica para el sector salud", se lee en una carta que Coljuegos envió con su petición.

En concreto, la entidad le pide a los remitentes que "se realice el correspondiente análisis y se adelanten las gestiones que se consideren pertinentes para el bloque y acceso a los perfiles de redes sociales".

De otro lado, Coljuegos anunció también que adelanta 35 procesos administrativos sancionatorios en contra de "influencers" y que se están investigando 79 perfiles adicionales de personas que no han podido ser identificadas. "Durante nuestra administración hemos emitido 7.631 solicitudes de bloqueo de páginas web que operaban juegos de manera ilegal", afirmó Hincapié.

Cabe señalar que en Colombia la operación de juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal. Además, quienes sean hallados culpables podrían recibir una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿Quiénes son los "influencers" mencionados?

La solicitud de bloqueo que presentó Coljuegos incluye los perfiles de "influencers" o creadores de contenidos conocidos en el país. Entre ellos están Daneidy Barrera Rojas (conocida como Epa Colombia), Carlos Mauricio Gómez (La Liendra), Yeferson Cossio, José Carrillo (El mechas), Karina García, Alina Lozano, Yuranis León, Sara Valentina, Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas Tv, Kymberly Vesga, entre otros.

También aparecen en la lista cuentas como "motormaniacolombia" y "bbrbet_americalatina".

Epa Colombia se pronuncia

A través de sus historias de Instagram, Daneidy Barrera Rojas reconoció que en diciembre de 2023 regaló un carro, pero que no pagó el 20% de la suma del carro a Coljuegos, pues esta entidad del Gobierno lo consideró como una rifa y no un regalo a sus clientes. Ella calificó esto como un "error" suyo.

Epa Colombia sufrió millonaria pérdida en su empresa - Foto: @epacolombia

"No sabía que me tocaba pagar el 20% porque para ellos es una rifa. Yo dije que sí, que estaba dispuesta a pagar. He respondido, he hecho las cosas súper bien, no hago apuestas", declaró la mujer, conocida como Epa Colombia, quien le pidió a Coljuegos que revise su caso, pues, según dijo, ella no está promocionando ninguna plataforma de apuestas.

De momento, no se conocen pronunciamientos de otros de los "influencers" señalados por Coljuegos.

