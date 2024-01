Familia colombiana, con dos pequeñas, murió arrollada por conductor ebrio en EE. UU.: doloroso drama

José Manuel, Luisa y sus dos pequeñas, de 5 y 2 años, llegaron a California, EE. UU., hace un año, en busca del sueño americano. Durante días se expusieron a los peligros de atravesar la frontera con México en lo que muchos conocen como “el hueco”, pero al final lograron llegar a su destino. Sin embargo, enfrentaron la peor de las pesadillas.



“Él llegó y se entregó en inmigración y allá el gobierno de los EE. UU. le dio un permiso para trabajar, creo que lo tenía firmado hasta enero del 2025, él estaba con las de la ley allá”, comentó Elda María Cañón, mamá de una de las víctimas del accidente.

José Manuel, de 49 años, trabajaba como conductor de Uber. Según sus familiares, creía que había tocado el cielo con las manos hasta el pasado 31 de diciembre. Horas antes de la medianoche, se comunicó con su mamá, quien vive en Bogotá.

“Me dijo ‘madre, yo creo que me voy a comunicar a las 12 cuando esté celebrando acá’, pero no, no se cumplió ese sueño porque antes de que llegara el Año Nuevo allá, él falleció”, narra desolada Elda María Cañón.

Justo media hora antes de la medianoche José Manuel, su esposa y sus dos pequeñas hijas fueron embestidos por un vehículo que transitaba a gran velocidad.



“Según la información de las autoridades, este señor venía en una persecución, parecía que estaba huyendo de otro accidente que había causado y, en esa persecución, se pasó un pare y desafortunadamente mi hermano iba pasando con su familia en ese momento y los impactó”, cuenta Ana Carolina Pascagasa, familiar de la víctima de accidente en EE. UU.

Vecinos de la zona donde ocurrió el accidente registraron en video los momentos posteriores al hecho y en el asfalto se pueden ver los estragos causados por el vehículo antes de arrollar a la familia colombiana.

“Según las declaraciones y según los testigos, él quiso huir y la comunidad que estaba ahí y que los auxilió no permitió su huida y lo entregaron a las autoridades” de EE. UU., agrega Ana Carolina.

Hoy el dolor para esta familia es infinito, la única que sobrevivió fue la bebé de 2 años que se encuentra en un hospital en California. Los seres queridos, desde Colombia, piden justicia y solidaridad.

“Queremos repatriarlos a los tres y estamos haciendo una colecta para poderlos repatriar. En este momento no sabemos cuáles son los costos exactamente”, dice la hermana del padre de familia que murió en el hecho.

Según los familiares, el joven de 22 años que causó el accidente en EE. UU. resultó herido y está en custodia policial.