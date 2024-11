Habla amiga de Juan Felipe Rincón: "No quiero justificar sus actos y errores"

En las últimas horas, a través de las redes sociales, una supuesta amiga deJuan Felipe Rincón compartió un mensaje sobre el hijo del inspector de la Policía Nacional asesinado el pasado domingo en Bogotá. Aunque resaltó muchas cosas positivas del joven de 21 años, explicó que no busca justificar su eventual actuar censurable con menores de edad.

"Muchos de los que conocen el nombre de Juan Felipe Rincón Morales por los hechos ocurridos recientemente tienen una percepción muy distinta a los que llegamos a conocerlo. Con esto no quiero justificar sus actos y sus errores. Hoy muchas personas le dijimos adiós a un hijo, primo, tío, amigo. Juanfe, como muchos lo conocíamos, era una persona con una luz increíble", empezó escribiendo la mujer, identificada en la red social x con el @majoov_2.

(Lea también: detalles de la necropsia hecha a Juan Felipe Rincón)

Cuando dice "sus actos y errores", la amiga se refiere a las acusaciones que le están haciendo al hijo del general William Rincón acerca de sus supuestos encuentros con una jovencita de 15 años y la citación que le habría hecho a una niña de 8 años para encontrarse en el barrio Quiroga, donde finalmente él perdió la vida en medio de una confusa riña.

@majoov_2 insistió en que Juan Felipe "siempre que entraba a un lugar quería estar y convivir con todo el mundo, llenándonos de su carisma y humor. Siempre tenía cosas nuevas que hacer, y siempre estaba jugando ping pong. De hecho, podría decir que sus raquetas eran su objeto más preciado. En cualquier fiesta era el alma, bailando y con sus exóticas canciones".

"Conocía a un Juan Felipe distinto"

Renglón seguido, afirmó que no lo distinguía desde hacía mucho tiempo, pero que fue su mejor amigo durante dos años. "Dos años en los que conocía a un Juan Felipe totalmente distinto a lo que están diciendo los periódicos ahorita. Repito, no sé qué lo llevó a cometer acciones (que aún no son cien por ciento verídicas) ni por qué las personas causantes de su muerte actuaron de esa manera frente a la situación, solo quiero que una parte del mundo conozca la persona que mis amigos, familiares de Juanfe y yo llegamos a conocer".

La amiga de Juan Felipe Rincón finalizó su mensaje de la siguiente manera: "Pido que cuiden a las personas que los rodean. No tenemos certeza de lo que pasa en sus vidas y cómo se sienten realmente. Juanfe para mí fue un hermano y me duele su partida, no por la persona que están diciendo en los medios, sino por la persona que llegué a conocer".

(Lea también: arma de escolta de Juan Felipe Rincón era la única que podía disparar, según abogado de sospechoso)