Habla mamá de Sofía Delgado del riesgo de que Brayan Campo quede libre: "No quiero que quede impune"

"Estos meses han sido muy tristes, de verdad". La familia Delgado Zúñiga completó cuatro meses a la espera de que se haga justicia por el asesinato de Sofía Delgado y temen que el confeso asesino Brayan Campo quede en libertad. Durante la agonía por le pérdida de la niña, de 12 años, su madre, Lady Zúñiga, ha vivido episodios traumáticos que incluso la llevaron al hospital. La mujer contó permaneció un mes en un centro médico por el estrés del doloroso caso.

En entrevista con Noticias Caracol, la mamá de la niña asesinada por Brayan Campo contó que “el médico dice que lo más probable es que haya sido por el estrés, por todo lo que ocurrió, todo lo que pasó. Me dio apendicitis, estuve, la verdad, bien delicada de salud, pero Dios siempre dándome las fuerzas”.

Esta conversación con la señora Lady Zúñiga se da un día después de que la Alcaldía de Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca, informara que el confeso asesino de la niña Sofía Delgado podría quedar libre.

“Necesitamos que este tipo pague por lo que hizo”: mamá de Sofía Delgado

Aún en su proceso de recuperación, la mujer enfatiza en que “como mamá una saca fuerzas de donde sea, una por sus hijos hace lo que sea. Mis pensamientos, siempre lo he dicho, no son pensamientos de venganza, son pensamientos de que como familia necesitamos que ese tipo pague por lo que hizo, que haya una condena ejemplar”.

Asimismo, doña Lady hace “un llamado a la justicia porque ya van tres audiencias que han cancelado. La primera fue por parte de la Fiscalía, la segunda audiencia fue porque el señor Brayan Campo no tenía servidor público para defenderlo y -este 7 de febrero- había otra audiencia y la procuradora delegada para el caso, Marta Inés Restrepo Saavedra, le está pidiendo a la juez la nulidad del proceso para que vuelva en primera instancia, para volver desde cero, que es algo en que nosotros no estamos de acuerdo. Este tipo ya confesó el delito”.

Han transcurrido más de cuatro meses desde que ocurrió el crimen de Sofía Delgado en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, Valle del Cauca. Tras una intensa búsqueda y las investigaciones, Campo fue capturado el 17 de octubre de 2024 por el delito de desaparición forzada. Además, su esposa también fue aprehendida y dejada en libertad luego de que se corroboró que no tenía relación con el crimen de la niña.

Según las autoridades, Brayan Campo relató que, tras engañar a la niña diciéndole que le iba a regalar un collar para su perro, él cerró la reja. Pese a que la menor intentó huir, él narró que la golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Horas después llevó el cuerpo sin vida (a bordo de una motocicleta) hasta un cañaduzal en Villagorgona.

Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, recluido en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Cortesía

La cuarta audiencia contra Brayan Campo será el 27 de febrero de 2025

Cuando lo capturaron y confesó el crimen, a Brayan Campo lo acusaron de los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, los cuales aceptó.

En medio de este proceso penal, doña Lady Zúñiga recalca que “nosotros necesitamos claridad en los hechos, necesitamos que haya justicia y que este 27 de febrero, que es la cuarta audiencia, este hombre sea condenado. Exigimos respeto tanto para mi familia como para nosotros y para mi hijo. La verdad, no queremos que por ningún error este señor vaya a quedar libre por vencimiento de términos. Por eso mismo estoy haciendo un llamado”. Recalcó que “yo como madre de Sofía no quiero que esto se vaya a quedar impune”.

“Necesitamos que este tipo sea condenado”: mamá de Sofía Delgado

En su momento, el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, reveló queBrayan Campo tenía antecedentes por abusar sexualmente a una niña menor de 14 años , esto en el año 2018. Quedó libre por vencimiento de términos.

Doña Lady Zúñiga dijo que requiere que la justicia actúe “porque necesitamos que este tipo sea condenado lo más pronto posible porque, la verdad, yo no quiero que este señor salga a hacerle más daño a más familias, a más niñas (como lo ha venido haciendo desde el 2018 con el primer caso que tuvo y lo dejaron salir), entonces pido que se haga justicia”.

Brayan Campo se mostraba colaborativo durante la investigación del caso de Sofía Delgado Foto: Séptimo Día

Hace un llamado urgente a las autoridades para que caso de Sofía Delgado no quede impune

“A las autoridades les pido que haya transparencia y a los entes que haya claridad. Nosotros necesitamos que se haga justicia con lo que pasó con mi niña, que no vaya a quedar en la impunidad como un caso más de todos los casos que han pasado en Colombia. Que este tipo tenga una condena ejemplar y, la verdad, como siempre lo he dicho, que se haga la justicia divina y también la justicia terrenal”.

Se cumplen más de cuatro meses sin Sofía Delgado

Doña Lady compartió que “estos meses han sido muy tristes, de verdad. Este hombre le hizo un daño muy inmenso a toda la familia, ha sido algo demasiado fuerte para nosotros, que Dios, por su misericordia nos ha dado mucha fortaleza. Aquí estamos y seguiremos como familia unidos en pro de que haya una condena”.

Respecto a lo que piensa sobre lo que ha pasado con Brayan y el caso de su hija, la madre dijo: “Mis pensamientos, siempre lo he dicho, no son pensamientos de venganza, son pensamientos que como familia necesitamos que ese tipo pague por lo que hizo, que haya una condena ejemplar. Es lo que más quiero yo como mamá, de que haya justicia y no quede en un caso más de todos los casos que han pasado con niños. La niñez tiene que ser respetada. Y por eso mismo, en medios de comunicación, lo he dicho, que ojalá en Colombia se pudiera implementar la cadena perpetua, pero acá pasa algo, que eso es vulnerar los derechos de una persona, pero esos tipos, ¿cómo no piensan cuando van a hacer un daño y todo el daño que le hacen a toda una familia? Entonces, ¿los derechos de los niños en dónde están? Esto tiene que cambiar por la niñez en Colombia, por todos los niños y porque se haga justicia por Sofía”.

