Hay más casos de quemados con pólvora en Colombia que en 2023: Bogotá encabeza la lista

Se acerca el 24 de diciembre, una fecha de unión familiar y celebración, pero crítica en materia de quemados con pólvora. Las administraciones locales trabajan en campañas de prevención, especialmente en Bogotá, donde históricamente se registran más lesionados.

Cerca de 400 personas se han quemado con pólvora en Colombia

A corte del jueves 11 de diciembre, Colombia registra 396 personas quemadas con pólvora, lo que representa un aumento del 10,3% en comparación con el mismo periodo de 2023, con 359 casos.

Bogotá es la ciudad más afectada, con 58 quemados; le siguen Antioquia, con 49; Atlántico, con 25; Cauca, con 22, y Barranquilla, con 19.

Patricia Gutiérrez, directora de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, donde hay 12 personas hospitalizadas, hizo un llamado a las familias cuando se acercan las fechas donde más víctimas hay por los juegos pirotécnicos: “Les pedimos a todas y cada una de las familias que no les compren ni les den pólvora a sus hijos o hagan uso de ellas. Las secuelas y cicatrices son para toda la vida”.

Según el Instituto Nacional de Salud -INS-, los artefactos pirotécnicos que causan mayor afectación son:



Voladores, con un 21,6%

Volcanes, con 11,7%

Cohetes, con 7,6%

El 63,1% de los afectados sufren quemaduras por manipular directamente la pólvora.

Dos niños están en el Hospital Simón Bolívar por quemaduras con pólvora - Alcaldía de Bogotá

¿Qué hacer en caso de sufrir una quemadura con pólvora?

La recomendación de Norberto Navarrete, especialista en medicina de emergencias y miembro de la Unidad de Cuidados Intensivos de Quemados del Hospital Simón Bolívar, es evitar a toda costa el uso de pólvora en las celebraciones decembrinas, ya que “no existe pólvora segura; la pólvora quema, explota y, por tanto, produce quemaduras, laceraciones, amputaciones, ceguera e incluso la muerte. Es un evento completamente previsible; lo podemos evitar si no lo compramos, si no lo manipulamos”.

Sin embargo, “si se produce en algún momento determinado esta lesión, actuemos con mucha responsabilidad, apliquemos únicamente agua con un paño limpio y acudamos al centro asistencial más cercano para ser remitido al centro especializado”, insta la doctora Gutiérrez.

Durante la semana de la Novena de Aguinaldos, autoridades reforzarán operativos contra la pólvora con el fin de incautar altas cantidades de estos elementos y mitigar las cifras de quemados que hasta el momento van en aumento.