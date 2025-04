Hombre muere dentro de estación de Policía de Tocancipá bajo extrañas circunstancias: esto se sabe

En el municipio de Tocancipá , Cundinamarca, un hombre fue detenido y trasladado a una estación de Policía murió en extrañas circunstancias cuando estaba bajo protección de las mismas autoridades. La víctima fue identificada como Mauricio Hurtado, un hombre de 36 años.

Mary, esposa del hombre fallecido, habló con Noticias Caracol y dijo que “me contaron que mi esposo estaba en su local -él tenía un local de refrigeración- tomándose unas cervezas con unos compañeros. En es momento, llegó la Policía y le pidieron una requisa. Ellos hicieron la requisa, le pidieron a mi esposo despejar el espacio público, él dijo que estaba en su negocio. Los policías le dijeron a mi esposo que abriera el negocio para verificar que sí era de él. Mi esposo les abre el negocio, uno de los policías le pide el baño prestado y él cordialmente fue a abrirle la puerta para que entrara al baño”.

Agregó que “me contaron vecinos que estaban cerca que a mi esposo me lo ultrajaron, me lo empujaron, me le dijeron que se tenía que dejar tomar una foto y no entiendo por qué si él no fue agresivo con ellos”.

La esposa de Mauricio aseguró que no había ninguna riña al momento de la captura: “Ellos hacen un recorrido los fines de semana y casualmente pasaron por ahí, creo yo. Me lo ultrajaron y no entiendo por qué. Tengo entendido que mi esposo fue atento con ellos, fue cordial”.

Habría sido asesinado por otro detenido

A Mauricio Hurtado lo trasladaron a un Centro de Protección. La esposa aseguró que “me contaron que a él lo metieron en la celda con otro muchacho que supuestamente lo mató y estaba otra muchacha. A la muchacha la sacaron y metieron a mi esposo ahí. No entiendo por qué hicieron eso si podían meter a mi esposo en otra celda”.

Lo que la esposa de la víctima sabe hasta el momento es que “tuvo una pelea con el compañero de celda, el compañero de celda le pegó un puño e inmediatamente el cayó, se golpeó y ahí quedó. No le brindaron los primeros auxilios, lo dejaron ahí, lo que le hacían era darle cachetadas a ver cómo reaccionaba”.

A Mauricio, dijo su esposa, “no le brindaron los primeros auxilios, lo dejaron ahí, no llamaron ambulancia, no llamaron bomberos, no llamaron médicos, ahí no tenían una enfermera para que brindara los primeros auxilios a mi esposo. A él me lo dejaron morir allá adentro. Lo sacaron ellos mismos. Cuando mi esposo llegó al hospital de Tocancipá ya no tenía signos vitales”.

Mauricio Hurtado, víctima - Noticias Caracol

Noticias Caracol consultó con la Policía de Cundinamarca sobre este hecho y la institución informó que la víctima se rehusó a un procedimiento policial durante el cierre de establecimientos comerciales. El ciudadano, según las autoridades, se negó a abandonar la calle y por tal razón lo llevaron al centro de detención.

Juan Sebastián Segovia, secretario de Gobierno de Tocancipá, habló sobre las irregularidades en este hecho: “Hemos estado haciendo las investigaciones. Hacemos un llamado al Congreso de la República y al Gobierno nacional para que se revisen muy bien las normas relacionadas con los traslados por protección, especialmente cuando están justificando un traslado por indefensión de la persona. La indefensión de un sujeto no quiere decir que se tomó una cerveza y por eso lo están trasladando. Una persona en estado de indefensión es que no es consciente de lo que está haciendo y por eso, para protegerlo, deben llevarlo a otro lugar. Casos en los que vemos que se traslada la persona estando consciente no puede permitirse que sea protección. Este tipo de situaciones deben ser siempre reguladas”.

Son muchas las dudas que quedan en torno a este caso y serán las autoridades las que definirán qué fue lo que sucedió.

