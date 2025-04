Videos de la tragedia de Allison Hernández en Cachipay: así fue el desconcierto de la Policía

Sigue la consternación en Cachipay , Cundinamarca, por la muerte de Allison Hernández , una pequeña de 8 años, en medio de un procedimiento policial. Un video conocido por Noticias Caracol es clave para las investigaciones de las autoridades, que buscan esclarecer estos hechos. En las últimas horas, la comunidad marchó para pedir justicia en este caso.

Allison murió en la noche del viernes 4 de abril durante una confrontación en un predio conocido como El Antiguo Matadero mientras el reloj marcaba las 11:17 de la noche. Tres motocicletas de la Policía con cinco uniformados a bordo llegaron hasta el sitio mientras, según la versión oficial, atendían un requerimiento por un supuesto bloqueo en la vía.

Segundos después, otros cinco uniformados se sumaron al operativo. La tención comenzó a escalar rápidamente, varias personas reaccionaron contra la Policía lanzando ladrillos y, minutos después, algunos de los policías comenzaron a disparar, tal y como se ve en los videos de cámaras de seguridad y otros grabados por ciudadanos.

Una testigo de los hechos le dijo a Noticias Caracol que “yo iba a salir corriendo, pero no pude porque empezó la balacera y yo no podía salir así porque sufro del corazón. Yo tengo hijos, tengo nietos”.

En medio del caos provocado entre los civiles y la Policía, estalló un artefacto, lo cual aumentó la tensión. Las imágenes muestran que se registraron disparos cerca a un carro rojo. En este vehículo se encontraba Allison Hernández, quien lamentablemente recibió un disparo. En una grabación se escucha a una mujer gritar desesperada luego de la tragedia. La menor fue llevada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

Durante gritos, piedras, machetes y disparos, los enfrentamientos se extendieron por varias calles de la zona. En uno de los videos se observa a un hombre armado con un machete, atacando a dos policías.

“Cuando yo vi a esa niña botada en esa camilla con un tiro en la cabeza, la verdad me partió el alma porque a cualquier familia le duele”, dijo Laura Pinto, familia de la menor fallecida.

“Es mi sobrinita y la verdad esta familia no hace nada mal acá. Ellos están aquí porque no tienen recursos para vivir en otro lado y no le hacen mal al pueblo”, sostuvo Cornelio Pinto, familia de Allison.

Además de la muerte de Allison, tres personas de la misma familia resultaron heridas. La comunidad, indignada por la muerte de la menor, vandalizó el hospital local.

Desde la administración municipal, señalaron que la intervención hacía parte de actividades de control en la zona, pero admiten que algunas personas estaban exaltadas y en estado de alicoramiento. “Las personas no recibieron esta actividad de control de buena manera. Se encontraban algunas personas en estado de exaltación. Esto se encuentra como hecho material de investigación por parte de las autoridades pertinentes”.

En las cámaras de seguridad se ve el desconcierto de los policías tras lo sucedido. Uno de ellos se puso las manos en la cabeza, sorprendido por la tragedia de la pequeña de 8 años. La Policía de Cundinamarca entregó su versión de lo sucedido.

“No siempre es bien recibido el llamado de la Policía y se generan algunas confrontaciones de palabras. Eso es lo que justamente se va a entrar a indagar y a esclarecer en las investigaciones”, mencionó en Noticias Caracol la coronel Sandra Lancheros, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Habitantes del municipio de Cachipay marcharon para pedir justicia y el esclarecimiento de los hechos que rodearon el asesinato de la niña. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, asumió la investigación sobre lo ocurrido para determinar quiénes son los responsables de este terrible hecho.

